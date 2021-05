La Presidenta Comunal que cuida y traslada a personas con covid

Es Silvana Imoberdorf, quién rige los destinos de la localidad de Col. Rosa, pero también oficia de personal de salud al encargarse del traslado y cuidado de pacientes con coronavirus. Dijo que no está vacunada para no tener privilegios.

Muchos creen que es un simple resfrío, se dejan estar, pero luego es tarde porque se contagian todos. Tenemos 38 casos activos, tres personas internadas en Rafaela en grave estado y dos fallecidos, informó la Jefa Comunal. Esto es muy difícil para mí porque el Samco tiene una sola enfermera y un médico que viene tres veces por semana.

Desde las 14 hs. de cada día no tenemos más atención, por eso a partir de esa hora me encargo personalmente del seguimiento de cada paciente. Pero al aumentar los casos ya no me alcanza el tiempo. Es una tarea muy agotadora y que me expone muchísimo porque llevo gente a hisopar en mi auto o voy a la casa a darles los medicamentos.

Silvana contó que a mí me preocupa la salud de mi gente, no quiero que nadie se interne, y a mí me llaman y tengo la responsabilidad de ir a verlos. Tengo a una chica que estudió auxiliar de enfermería que aplica los inyectables, pero lo demás lo hago yo a partir del contacto con el director del Samco San Guillermo, Dr. Pedro Giménez, quién me pasa la medicación que tengo que darle a cada paciente.

Por otra parte, manifestó que hasta ahora no me enfermé por una cuestión de suerte teniendo en cuenta la cantidad de gente que he atendido.

Incluso, la situación me ha traído problemas con mi familia, porque la vida que estamos haciendo es complicada. Hace un mes y medio que duermo aislada en mi domicilio, no como con mis hijos, y eso me trae reclamos porque me dicen que estoy para TODOS, menos para NOSOTROS.

Yo tomo todo esto como propio por eso seguiré ayudando a la gente mientras lo pueda hacer.

Silvana dijo que no se ha vacunado porque no quiero tener privilegios, aunque ahora lo estoy pensando por la tarea que estoy haciendo.

Fuente: Radio Belgrano