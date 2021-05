El Comité de Emergencia no está de acuerdo con las nuevas restricciones

“A partir del anuncio del Gobernador Omar Perotti de las nuevas restricciones que regirán hasta el 21 de mayo del corriente, los integrantes del Comité de Emergencia del Depto. San Cristóbal, que suscriben la presente, disentimos con las nuevas medidas establecidas, a partir de las siguientes consideraciones:

1).- Destacamos que como Presidentes Comunales e Intendentes tenemos contacto directo con nuestros ciudadanos, y la situación económica de comerciantes y autónomos es gravísima e insostenible. Muchos desaparecieron y cerraron, y otros siguen ese camino en la medida que desde el Estado no exista un apoyo económico rápido y concreto como consecuencia de los cierres y restricciones implementadas.

Para su asistencia existen partidas de fondos afectados a la atención del Covid19 y de Producción votados por la Legislatura Provincial que deben ser implementados en apoyo a los sectores afectados (gastronómicos, hoteleros, gimnasios, clubes, entre otros).

Las Comunas y Municipios carecen de recursos y logística para afrontar mayores controles que demandan las medidas anunciadas, y las erogaciones que ello implica. Tampoco tienen fondos propios para atender los problemas que atraviesan las actividades comerciales restringidas o las actividades de los clubes, que son los que contienen nuestros niños y jóvenes.

En tal sentido, solicitamos al Gobierno Provincial, la urgente remisión de aportes no reintegrables para las localidades del Departamento San Cristóbal, correspondientes al "programa atención gobiernos locales - emergencia covid-19”, para atender la emergencia sanitaria, social y alimentaria derivada de la pandemia de Coronavirus, e intensificar el trabajo preventivo y de concientización para afianzar la responsabilidad individual de los ciudadanos, como remedio a la expansión de contagios.

De lo contrario, los sectores económicos alcanzados por las nuevas restricciones, que vienen padeciendo la pandemia desde el primer momento, y aún subsisten, serán llevados a situación de quebranto, con la consecuente pérdidas de fuentes de trabajo, sumado a los tantos que ya se perdieron.

Sobre el particular solicitamos nuevamente al Gobierno Provincial que, en forma urgente, se hagan operativos los mecanismos previstos en la Ley Provincial N° 14.009 de Emergencia del sector turístico, gastronómico y otras actividades afectadas por la pandemia.

2).- disentimos con las mayores restricciones en templos religiosos, centros y actividades culturales, ya que en dichos ámbitos se viene funcionando “bajo estrictos protocolos” aprobados por el propio Gobierno Provincial para evitar la transmisión del Covid. Además, no vemos que en nuestras comunidades se hayan manifestado situaciones de contagios en estos ámbitos que pongan en alerta al sistema sanitario.

3).- También disentimos con la decisión de cerrar clubes y prohibir la práctica de las actividades deportivas, en la modalidad entrenamientos. Creemos que con la misma lógica de la implementación de los protocolos vigentes no existen mayores riesgos de contagios, máxime porque la actividad deportiva contribuye a la contención, cuidado social y psicológico de muchos niños/a, jóvenes y adultos. Empujar a gran parte de esta población a lugares públicos sin protocolos (plazas, descampados, calles periféricas, etc.) significa un profundo error.

4).- Tampoco compartimos la metodología empleada por el Gobierno Provincial de tomar decisiones que nos involucran a todos e impactan directamente en nuestros territorios, siendo estas, inconsultas y contrastan con las necesidades y las particularidades de cada región.

Al respecto proponemos -nuevamente- que se coordinen acciones y se interactúe con los Comité de Emergencia Departamental, donde están representados cada uno de los gobiernos locales, para una mejor administración de la pandemia. Asimismo, se incremente el número de testeos y se logre una equitativa y uniforme vacunación en todas las localidades de la Provincia de Santa Fe, solucionando las asimetrías registradas entre los grandes centros urbanos y las localidades de menor densidad poblacional.

No se pueden seguir tomando decisiones sin conocer el territorio, sin conocer la situación de cada departamento y de cada distrito. Por ello reiteramos que los Comités de Emergencia Departamentales sirven para monitorear -en tiempo real- la situación epidemiológica, sanitaria, social y económica de la pandemia y deben ser consultados en orden a las decisiones que impactan en cada comunidad.

Por lo que, solicitamos al Sr. Gobernador, revea las mayores restricciones implementadas y adopte las sugerencias vertidas por los Comité de Emergencia, que son, precisamente, los deseos y anhelos de los sectores que representamos.”

Suscriben:

Senador Provincial Felipe Michlig; Diputado Provincial Marcelo González; el Senador suplente Edgardo Martino; los 4 intendentes del departamento, Horacio Rigo (San Cristóbal); Romina López (San Guillermo); Alejandra Dupouy (Ceres) y Hugo Boscarol (Suardi). Los Ptes. Comunales de: Colonia Bossi; Dos Rosas y La Legua, Arrufó; Las Palmeras, Colonia Ana, La Rubia, Santurce, Soledad, Ñanducita, Curupaity, La Lucila, Huanqueros, Aguará Grande, Capivara, Las Avispas, La Cabral, Palacios, Monigotes, La Clara y Constanza, además de concejales de Suardi y San Cristóbal y colaboradores de gobiernos locales.