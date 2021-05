En San Cristóbal el Senador Michlig y el Intendente Rigo encabezaron un acto de entrega de aportes

Durante el acto desarrollado en el Liceo Municipal Ángela Peralta Pino, se destacó la presencia -además- del Senador Suplente Edgardo Martino; miembros del PEM, los concejales Carlos Cattaneo (Pte.), Pablo Bonacina y Juan I. Capovilla; los Presidentes Comunales Fabian Abba (Colonia Clara); Héctor Barbagia (Ñanducita), Miguel A. Barbero (La Lucila); Fernando Nieva (Santurce) y Christian Suanes (Capivara); el Pte. C. Def. Pellegrini, Diego Gatti; por A.S.P.A. Marisa Ibáñez y Laura Galoppo; el Pte. del Club de Ñanducita, el Sec. de la Comuna de Santurce Néstor Cuaglini, medios de comunicación, entre otros.

El recuerdo y homenaje a Lifshitz

El Senador Michlig señaló que “desde nuestro lugar siempre estamos priorizando a las instituciones y a los gobiernos locales, y la verdad que estar en cada uno de estos actos, uno siente la satisfacción de la palabra cumplida, en cuanto a que los compromisos que vamos tomando con todo el equipo de trabajo lo vamos cumpliendo y vamos tratando de seguir empujando para que los objetivos se vayan cumpliendo a pesar de todas las dificultades que nos generó la pandemia. Una vez más vale destacar la labor de cada institución al servicio de la sociedad y de cada uno de ustedes”.

Asimismo, Michlig recordó a Miguel Lifschitz y señaló “él no estaba vacunado porque no se le adelantó a nadie, no usó ningún privilegio, pero lamentablemente tenemos a un montón de vacunados vips, que sin tener comorbilidades o la edad requerida sí lo hicieron”. El Senador Suplente Edgardo Martino también se sumó al “homenaje y recuerdo de Miguel sabiendo que nos queda su enseñanzas y legado político para lograr una provincia mejor”.

Asimismo, los Ptes. Comunales presentes recordaron a Miguel Lifschitz, “quién visitó a cada uno de nuestros pueblos” y agradecieron los aportes recibidos de parte del Senador”. El Intendente Rigo agradeció "el apoyo enorme del ex gobernador para el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".

El Dirigente Diego Gatti resaltó el “permanente apoyo de las autoridades presentes” y contó sobre la actividad social del Club. Por su parte la Pta. de la protectora agradeció que -después de un año- volvemos a las castraciones gracias al apoyo del Senador y el Municipio.