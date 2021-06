Se rompió la manguera de un camión de oxígeno en el hospital Cullen

(Fuente Aire de Santa Fe)

Un estruendo alertó en las primeras horas de la tarde de este viernes a los vecinos del Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Muchos se asomaron a sus ventanas y comenzaron a observar una nube de humo blanco que salía del interior del efector y cubrió toda la calle. Las imágenes llegaron al WhatsApp de Aire de Santa Fe y el director del hospital, el doctor Juan Pablo Poletti, confirmó que se debió a un inconveniente con la manguera de carga del camión de oxígeno que estaba en el lugar para recargar el tubo central. Señaló que esta situación no afecta la atención de los pacientes. Ocurrió alrededor de las 14 en inmediaciones de Lisandro de la Torre y San Lorenzo. En ese lugar el hospital tiene ubicada la "chancha" de oxígeno que, ante la alta demanda en pandemia, se carga todos los días para abastecer los paneles de oxígenos de las salas de cuidados generales, intermedios y críticos que hoy están en su mayoría destinadas a la atención de pacientes con coronavirus. En el móvil de Aire de Santa Fe, Poletti explicó que la válvula de la manguera del camión de oxígeno se rompió y se perdió parte de la carga, sin afectar al funcionamiento del efector. El trabajador de la empresa proveedora sufrió un fuerte impacto, pero fue atendido por los médicos de la Guardia y no registró heridas de gravedad porque se encontraba utilizando elementos de protección. "Al estar todos los días cargando el tanque por el consumo que estamos teniendo se rompió un acople del camión y se comenzó a disparar el oxígeno de la manguera hasta que se pudo cortar. Al saltar la válvula de seguridad se perdió el oxígeno que se cargó y ahora hay que reponer la carga del día", comentó el referente del Cullen. Destacó que cuentan con un tanque de reserva, por lo que la situación no afectó la atención de pacientes e insistió en que hoy "el taque de oxígeno se está usando cuatro veces más de lo que se usaba normalmente".Tras el incidente, las autoridades del efector junto con la empresa proveedora de oxígeno líquido coordinan la logística para retomar la carga del tanque, que es necesaria para dar respuesta a los pacientes con covid que generan una alta demanda de este insumo. "Estamos viendo cuánta carga tiene el camión y si se consigue una manguera de repuesto, si se soluciona con algo transitorio o mandan un camión para reponer algo de oxígeno como refuerzo hasta que vuelva otro, para estar tranquilos con el abastecimiento", describió.