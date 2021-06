Municipales exigen al IAPOS aclaración pública sobre la continuidad de las prestaciones en Rosario

” Al pedido de explicación donde la Cámara de Diputados reclamó al Gobierno sobre el futuro de las prestaciones del IAPOS en el Departamento Rosario, se suman también las advertencias del empresario que preside Clínicas y Sanatorios, respecto a que dejarían de prestar servicios por incumplimiento de pago de deudas millonarias y por las modificaciones contractuales con la entidad que nuclea a las empresas prestadoras de salud, de cuya atención dependen todos los trabajadores activos y pasivos afiliados a la Obra Social provincial. En este escenario, aparece una disputa entre empresarios con vínculos cercanos al Gobierno Provincial, que intentan pugnar por una cartera con los beneficiados, oportunamente, por el Gobierno anterior. No nos cabe duda que estamos frente a una confrontación de empresarios de grandes intereses económicos, con la participación de sectores del Gobierno y la Oposición, y la misma se centra en quien se queda con los aportes salariales del conjunto de los trabajadores estatales provinciales y municipales. Resulta alarmante la “oportunidad de la disputa empresarial” y particularmente la actitud de los sectores políticos secundando los intereses de esos grupos económicos, en lugar de asumir la responsabilidad social que les corresponde en el medio de la catástrofe sanitaria mundial. Las explicaciones públicas de las autoridades son urgentes e imprescindibles. Lo grave de estas tensiones, es que tal enfrentamiento se hace a costa de la salud de los trabajadores esenciales, que además de asumir el trauma que significa prestar servicios en medio de una grave crisis epidemiológica, temen por el futuro de su propia atención de la salud, generando un hecho explosivo en medio de la lucha contra el COVID-19. Lamentablemente estas situaciones se reiteran en todos los niveles de prestaciones y con los fondos de la obra social que provienen del aporte de los trabajadores, que estamos ajenos a los acuerdos y contracciones que tienen que ver no sólo con nuestros salarios, sino fundamentalmente con la vida y la salud de nuestros compañeros y compañeras. Exigimos al IAPOS las explicaciones públicas sobre esta situación y advertimos que se pone seriamente en riesgo la paz social y la lucha contra la pandemia. Es por ello, que desde el gremio que nuclea a los trabajadores Municipales y Comunales de toda la Provincia, volvemos a advertir por la falta de vacunación a los sectores esenciales, la ausencia de las ART en la Prevención, la existencia de supuestas cajas negras en medicamentos, y ahora las disputas empresarias. A todo esto se le debe poner fin responsablemente con la participación democrática de los trabajadores en las decisiones y con una transparente administración, hecho que no sucede desde el origen de la Obra Social. Prensa FESTRAM