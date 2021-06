González planteó a Costamagna las problemáticas de apoyos a Comercios e Industrias

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, visitó este martes la Legislatura con el fin de brindar un informe a la Cámara de Diputados sobre las medidas adoptadas por el gobierno para sostener el aparato productivo santafesino, en el marco de la emergencia sanitaria.

El informe que presentó el funcionario realizó un recorrido por todas la asistencias y programas que la gestión de Omar Perotti puso en marcha desde iniciada la pandemia y, según explicó Costamagna, “buscan apuntalar la economía cuidando la salud de las santafesinas y santafesinos. Trabajamos para que cuando salgamos de esta crisis podamos tener la mayor cantidad de empresas abiertas y de pie”.

Según el informe, a la fecha, a través del Programa de Asistencia Económica de Emergencia, se invirtieron 1.240 millones de pesos que llegaron a más de 4.500 beneficiarios en más de 23.000 aportes, destinados a gimnasios, salones privados de eventos, jardines de infantes, transportes escolares, peloteros, academias de danza, predios de fútbol 5, academia de artes marciales, centros culturales, escuelas de conducción, predios de paddle, boliches, centros de yoga y pilates, peluquerías, manicuría, podología, comestología y todos lo que tenga que ver con servicios conexos vinculados a la belleza.

Del encuentro virtual participó el Diputado Marcelo González, Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, quién en busca de brindar colaboración y ayuda, interpeló en un diálogo fluido - con respeto-, y marcando las cuestiones actuales , al titular de la cartera de Producción.

González, en el momento de su exposición, le planteó a Costamagna la postura del gobierno provincial en el tema exportación de carne y su cierre provisorio, donde el sancristobalense le solicitó al Ministro que el gobierno sea más contundente, entendiendo que una cadena que se rompe, cuesta años volver a recuperarla, siendo poco beneficioso para todos los argentinos, no solo para los productores de la carne, postura en la cual el propio Costamagna coincidió, haciendo referencia a que mercado que se pierde es complicado volver a recuperarlo. En este contexto, González pidió que se elabore un plan económico para que no sea la provincia de Santa Fe quien tenga que hacer siempre malabares como lo hacen desde otros lugares.

Además, el legislador provincial, preguntó cuales fueron los fondos genuinos puestos (por parte del gobierno provincial) en estos 15 meses de pandemia, fondos que terminan siendo menor a los $2500 millones, y si es dividido por los 15 meses que llevamos de golpe económico, termina siendo una cifra irrisoria para mantener de pié al sector productivo, como así también se pidió informe y resultados de las ayudas canalizadas por intermedio de las Asociaciones para el Desarrollo, poniendo en ejemplo la de San Cristóbal que abarca una amplia región donde solo llegó $1.000.000, donde se otorgaban créditos de hasta $100.000, termina siendo una cifra que no alcanza para todo el sector por su demanda.

En otra de las intervenciones, González solicitó que el gobierno tome cartas en el asunto en las medidas adoptas por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), donde a comercios afectados por la pandemia los envió al veraz, poniendo condicionamientos para su futuro funcionamiento, teniendo en cuenta que no es el momento más propicio para hacerlo, además del incremento de las tarifas que, si bien González entiende que las mismas deben aumentar, no cree que se debió hacer al ritmo que lo hicieron y en este contexto. Por último, el legislador pidió explicación sobre los aportes que recibió el Club Sportivo Norte de Rafaela, institución que percibió la suma de $80 millones a fines del 2020 e inicios del 2021, donde otros $100 millones fueron distribuidos entre todos los otros clubes de la provincia que se inscribieron y estaban en condiciones de recibir aportes, tema que generó mucho revuelo a nivel provincial, aunque de igual manera, tanto Gonzalez como Costamagna, acordaron en seguir charlando por el bienestar de los santafesinos.