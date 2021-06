Piumatti; “en la lista voy a estar, pero no está definido si iría a la cabeza”

Con un mes más para pensar y tomar decisiones, los distintos sectores políticos de la región estirarán hasta más no poder el cierre de listas, algunos para ver que más se puede sumar en el “mercado de pases”, otros para convencer a quienes aún lo han podido hacerlo, y algún que otro, con todos los nombres confirmados, para buscar la formación ideal, como puede ser tranquilamente la Lista Vecinal de Arrufó, agrupación que viene gobernando hace 11 años y que siempre ha tenido a Cristian Piumatti a la cabeza, y donde parecería (off de record) que todo continuaría así, pero fue el propio Piumatti quien (al igual que en elecciones anteriores) le pone paños fríos y asegura que no le desvela ocupar el primer lugar de la lista.

“Con este tema de la pandemia este es un año atípico, siempre uno trata de sumar nuevas personas, pero ante esta situación es complejo porque siempre surgen de las reuniones, de las experiencias que vamos contando a los que se van sumando, ahí es donde podemos hacer algo más amplio y en estos tiempos no queremos salirnos de un protocolo de salud”, comienza advirtiendo Piumatti en una charla mano a mano con El Departamental, donde rápidamente le consultamos si va a encabezar lista; “estamos hablando con distintas personas como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos 10 11 años que estamos con la vecinal, siempre el lugar está a disposición de quién lo quiera tomar, todavía no hemos cerrado las listas, pero en ella seguro voy a estar, pero no está definido si iría a la cabeza”.

Piumatti entiende que “se vienen muchas cosas para Arrufó”, y esté quien esté al frente “hay que seguir trabajando por esa senda, siempre la mirada nuestra es esa, acá no hay una mirada individual de cada uno de los que integramos la vecinal sino la mirada es en conjunto y principalmente hacia la localidad de Arrufó. Esa es la realidad como lo hemos manifestado y tratado de llevar adelante y creo que de a poco se fue logrando eso, un conjunto de personas está consolidado con el pueblo de Arrufó, no con sus pretensiones personales ni su ideología de cada uno de los que integramos la vecinal”, define el mandatario comunal tras asegurar que para esta conformación también habrá pluralidad de colores políticos: “la conformación es de varios sectores, yo vengo del radicalismo, hay gente del partido justicialista, hay gente del socialismo y otros independientes, siempre esa es el alma de la vecinal.

Sobre sus 10 años como Presidente Comunal, Piumatti indica que “si hoy hacemos un resumen de la gestión podemos decir que es algo muy positivo, estamos con una impronta muy alta, estamos a días que se firme la adjudicación para una obra de cloacas que hemos trabajo muchísimo, firmé contratos por 11 viviendas, estamos esperando el tema del Plan Incluir que seguramente en los próximos días vamos a tener una novedad con respecto a esa obra. Ahora estamos haciendo una escribanía firmando un boleto compra venta por la adquisición de un lote para poder subdividirlo y que seguramente van a salir 9 o 10 lotes. Siempre una intervención en la localidad con las distintas obras como cordón cuneta, con esto de la Argentina Hace, la compra de maquinarias constantes, hay una renovación del parque de maquinarias con tractores nuevos, camionetas, siempre dándole esa impronta a la gestión, entonces estamos convencidos que es una gestión que está bien organizada”, sostiene Cristian y agrega que todo se debe a la austeridad en la forma de gobernar; “Nosotros no hacemos nada si no tenemos la tranquilidad o disponibilidad para hacer lo que sea como compra o inversión, somos unos convencidos de que no hay otra forma de gestión, el viajar, sentarse con funcionarios”.

Sobre la posibilidad latente de que haya otras listas que participen de la contienda electoral, Piumatti fue juicioso; “considero que la oposición debe existir, la sana, no la de división porque ahí es donde los pueblos y las ciudades se estancan, se quedan en una pelea de dos posturas que no llevan a nada. Ya lo vimos en nuestro país desde unitarios y federales hasta los últimos años que la pelea no lleva a nada, muy por el contrario, y siempre está la sociedad en el medio. La tranquilidad que uno tiene no se lo toma como subestimar a otro sino como el tema de la tranquilidad que hay en la localidad. Años atrás al cierre de listas Arrufó era un hervidero, hoy la gente que quiera participar o armar una lista bienvenido sea, nadie lo está persiguiendo, nadie lo está molestando, eso no existe y vamos a seguir trabajando para que no exista más en Arrufó esos momentos feos que se vivieron. Esa también es la tranquilidad, te lo hacen llegar las personas que hoy se ve de otra forma la política en Arrufó, entonces eso también es un logro porque más allá de la vivienda, obra, tener una comuna ordenada con los sueldos que se pagan al día, la semana entrante ya estamos pagando el aguinaldo, los proveedores están al día, eso también es muy importante para la gestión la tranquilidad que se vive en la sociedad. No existe grieta de pelea que no se termina y que se infectan las nuevas generaciones y cuando pasa eso se desvirtúa todo y vienen los años de estancamiento del pueblo”.

Más vivienda y otras obras

Pertenecen al plan "Núcleo Básico" y se levantarán en un terrero de la Comuna. Serán construidas a lo largo de 12 meses

Son viviendas que todavía no están adjudicadas, por lo que la provincia hará las entrevistas correspondientes con los interesados. La inversión es de unos 26 millones.

Por otra parte, comentó que sigue avanzando el expediente para la obra de cloacas por lo que pronto la empresa comenzará con las primeras tareas. La obra se hace con fondos provinciales y demanda una inversión de 200 millones.

Piumatti también comentó que se sigue trabajando en desagües y cordón cuneta. Además, y a partir del programa "Argentina Hace" del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, hemos construido un paseo aeróbico de 760 mts. en la zona del ferrocarril, que demandó una inversión de 2,5 millones girados por la Nación.

El Presidente Comunal, recordó que Arrufó fue la primera localidad de la provincia en firmar el programa "Argentina Hace" y para nosotros es un verdadero orgullo, dijo Piumatti.

“Tenemos en el abanico de las cosas estamos cubiertos, desagües pluviales, hemos hecho pavimento, estamos haciendo cordón cuneta, vamos a seguir trabajando para hacer más pavimento, vivienda, compramos 22 lotes en el 2016 y eso sería buena remarcarlo. Compramos una manzana a unos herederos de acá y estamos tratando que se termine de lograr la inscripción en el registro de la propiedad donde vemos algunas trabas. Tratamos con la venta de esos terrenos comprar más terrenos para que el día de mañana siga habiendo más terrenos para el tema de vivienda”.

Lo que le falta

Piumatti reconoce que en el debe aún tiene la parte de sanidad ambiental, donde en su momento el GIRSU es la punta de un proyecto importante para toda la región, pero hoy entiende que “el Girsu quedó en una asociación que se hicieron entre varias localidades donde está reconocido a través de resoluciones, pero se tenía que seguir trabajando sobre eso y en aquel momento habría que haber tenido una mayor participación el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, esta nueva gestión con el Ministerio de Ambiente lo está tratando de resolver más localmente, que no sea abarcativo como habíamos comenzado en su momento que era más complejo. Me he reunido con la ministra, hicimos un pedido por una prensa para los plásticos y cartones, está avanzando el expediente, ya hay 3 ingenieras del ministerio que han trabajado en el basural de Arrufó para ver cómo lo podemos sanear con esto, pero el objetivo del día de mañana es poder sacarlo del lugar que está y una mayor concientización con la separación de residuos y los nuevos tratamientos de los residuos sólidos urbanos. Ese sería un punto que seguramente nos ha quedado en el tintero pero no lo dejamos de trabajar, es muy difícil y complejo”.