El comercio ceresino estará abierto hasta las 19 hs.

La Junta Municipal de Defensa Civil adhiere a las medidas Provinciales establecidas mediante el Decreto N°0848/21 del Poder Ejecutivo.

Medidas dispuestas desde las 0 hs. del 14 de junio al 25 de junio inclusive:

– Todos los comercios podrán funcionar entre las 6 hs. y las 19 hs.

– Bares, rotiserías, restaurantes y heladerías podrán funcionar hasta las 19 hs.

(de 19 hs. hasta las 23 hs. solo modalidad delivery).

– Queda permitida la circulación vehicular para actividades laborales,

abastecimientos en comercios y realización de trámites habilitados.

– Quedan permitidas las prácticas deportivas sin contacto, de no más de 10

personas en espacios abiertos, entre las 6 y las 19 hs.

– Quedan habilitados Gimnasios bajo la modalidad entrenamiento al aire libre y

sin superar las 10 personas.

– Quedan permitidas las actividades religiosas de no más de 10 personas en

espacios abiertos.

– Continúan prohibidos los encuentros familiares y de amigos, en ámbitos

particulares y públicos, como plazas, parques y plazoletas.

Según Circular N°015 del Ministerio de Educación de la provincia por el momento no

retornarán las clases presenciales a Ceres.

Asimismo, la Intendente Alejandra Dupouy gestionó ante el Comité de Emergencia Covid 19 – Departamento San Cristóbal la apertura y flexibilización de distintas actividades que hasta el momento siguen condicionadas por las restricciones provinciales. En los próximos días se aguardan novedades al respecto.

Apelamos a la responsabilidad individual, a la correcta aplicación de los protocolos en los lugares de trabajo habilitados, al uso del tapabocas y el respeto por las medidas sanitarias dispuestas. De no ser necesario evite la

circulación.