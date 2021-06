Pedro Morini: "No voy a ser candidato"

. "No voy a ser candidato a nada en esta elección que se viene en San Guillermo. Creo que en nuestra ciudad estaría la posibilidad de una tercera opción pero tiene que ser alguien por fuera de la grieta", explicó.

"Sobre la actual gestión de la Municipalidad creo que es un grupo de gente joven que están haciendo bien las cosas, claro que hoy hay recursos económicos para hacerlo de esa manera, pero tienen una capacidad de trabajo importante", agregó. "Al Justicialismo le ha costado posicionarse después de lo que pasó con Daniel (Martina) y habrá que ver qué sucede en esta elección", remarcó.

"Creo que el fallecimiento de Miguel Lifschitz ha producido muchas cuestiones que no serán fáciles de superar para el Frente Progresista, él era la persona que unía y ahora nos falta. Creo que el Frente se va a reorganizar con Bonfatti y Javkin. Habrá que ver cómo se reorganiza el radicalismo ante la ausencia de Miguel. Sobre la reunión del senador Felipe Michlig y Pullaro con Rodríguez Larreta tengo que decir que yo contra Larreta no tengo nada, ninguna cuestión personal, pero sí con Martín Lousteau, que lo padecí cuando formó parte del gobierno kirchnerista y era la época de la 125", agregó.