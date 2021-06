La escuela Pellegrini recibió ropa y calzado para sus alumnos

Como lo había adelantado El Departamental, la visita de Sasia a la ciudad traería aparejado distintas actividades dentro de su agenda. Más allá de lo político en el armado de lista unificada dentro del peronismo, que era el principal objetivo, también hubo tiempo para atender pedidos que se le formularon en su momento y que tienen que ver con lo asistencial, por eso ayer, sobre el cierre de la jornada matutina de trabajo en la escuela Carlos Pellegrini, el Secretario General de la Unión Ferroviaria hizo entrega de importantes donaciones.

“Es un gran y hermoso gesto por parte de Sergio Sasia y la Unión Ferroviaria”, expresó Mariela Piri, Directora de la Escuela beneficiada, quién además agregó que “cuando lo vean los chicos se van a poner más felices que nosotros, es algo que nos hacía falta, es la primera vez que recibimos ropa y calzado nuevos, siempre nos donan cosas usadas, en buen estado pero usadas. Nosotros habíamos pedido esta ayuda, pero no imaginamos que iba a llegar en tanta cantidad y en el momento justo teniendo en cuenta que mañana (sábado) comienza a hacer frío de verdad y esto vendrá justo para aliviar el momento”, y para cerrar, Piri quiso destacar la labor de los docentes por el compromiso que tomaron; “fueron los y las docentes que se tomaron el trabajo de hacer una lista con talles y número de calzados, sin ellos no se puede hacer nada, son los que encargan de hacer las listas y el trabajo con las familias”.

A su turno Sergio Sasia manifestó que “es lindo volver a la escuela en la que uno inició sus estudios, yo vine al primer grado acá, y volver emociona desde el corazón, pero como decía la directora, hay que felicitarlos a ellos (los docentes) que son los que hacen el trabajo constante con la comunidad educativa, por eso no dudamos cuando recibimos el requerimiento, había que llegar a los chicos con ropa y calzado nuevos para poder colaborar en una Argentina difícil, por eso hay que extender el brazo solidario donde se necesita”, indició el gremialista quien además aseguró que “desde la Unión Ferroviaria y el partido Justicialista vamos a estar asistiendo a otras instituciones como lo hemos hecho aquí, hay pedidos de la escuela San José entre otros”.