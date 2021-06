Nuevo impuesto a las empresas de feed lot santafesinas

Con capacidad para más de 12.000 animales, y una trayectoria de casi 40 años, Conecar es uno de los mejores establecimientos especializados en engorde a corral y se encuentra en la ciudad de Carcarañá. “Diseñado y construido bajo las más altas exigencias en cuanto a fiabilidad y eficiencia, brinda un servicio de hotelería 5 estrellas. Basándose en la confiablidad, ética profesional, respeto, innovación y desarrollo constituyen la base de nuestro trabajo. Nuestro grupo de trabajo ofrece atención personalizada los 365 días del año, pero que hoy, ante las versiones fuertes de que el gobierno de la provincia de Santa Fe intenta por todos los medios implementar un nuevo impuesto, pone en jaque su continuidad y a su vez los cientos de puestos de trabajos directos e indirectos que Conecar genera”, explican desde la empresa

En este contexto, los diputados Pullaro, Di Stéfano, Bastía y González (UCR) fueron recibidos por el Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Feed Lot (CAF), Patricio Revirengo, quien estuvo acompañado de Roberto Guercetti Propietario de Ganadera CONECAR, por Hernán Sperandio Gerente del Feed Lot, además de administrativos y parte legal de la empresa.

Sobre CONECAR y un impuesto que no corresponde

En los Feed Lots se brinda el servicio de hotelería por una parte y se produce alimento para que los animales coman por otra parte. El servicio de hotelería y sanidad están gravados en IIBB con un 4,5% y la producción de alimentos se encuentra exenta, al igual que en el resto de las provincias Argentinas; de hecho las plantas de balanceados no tributan sobre alimentos con procesos. La API alude ahora que la actividad de alimentación se encuentra englobada en el servicio de hotelería y por lo tanto reclama el pago de los períodos 2017-2019 sobre el alimento facturado y obviamente para los períodos siguientes también lo hará. “Nosotros planteamos que de ninguna manera es así y de hecho lo comprobaron en una inspección que hicieron y verificaron como se produce el alimento. Afirmamos que, en todo caso, la actividad de hotelería no debería tributar porque estará ligada a la de alimentación. Para que te hagas una idea, en la facturación total de un Feed Lot, el 10% corresponde a hotelería y sanidad y el resto a alimentación. Por lo hablado con los socios de la Cámara Argentina de Feed Lot, ninguno tributa sobre la alimentación en las diferentes provincias. En caso de que esto prospere, la recaudación sería millonaria y el daño diría que irreversible. Hoy a la situación del corte de exportaciones se suma esto que es decisivo para continuar o no con la actividad”, indicaron desde la empresa a los legisladores santafesinos.

“En este lugar llegó a haber 15 mil cabezas, hoy, por la política errada del Gobierno nacional hay cerca de 4 mil. La prohibición a las exportaciones no sólo no hizo que el precio de la carne bajara, si no que afecto a la producción y el empleo de Santa Fe. Ahora, el gobernador Perotti a través de la Administración Provincial de Impuestos, le quiere asestar un golpe de gracia a los Feedlot, exigiéndole un impuesto retroactivo y de dudosa explicación. Le pedimos al gobernador que de una vez por todas se ponga el traje que la ciudadanía le otorgó y defienda los intereses y el empleo de los santafesinos”, expresó Pullaro

“La provincia propone producir más y mejor y dar más trabajo y por otro, con estas medidas van a terminar de liquidar lo poco que hay. Insisto que en otras provincias al menos no suceden este tipo de cosas, y en algunas como Córdoba, todo lo contrario”, sentenció Roberto Guercetti, Propietario de Ganadera CONECAR.

“Estaremos buscando medidas de protección al sector productivo”

A su turno, los diputados provinciales Di Stéfano, Bastía y González, también hicieron referencia a sus pensamientos y posiciones al respecto de lo que puede llegar a ser este nuevo gravamen provincial.

“Las medidas del gobierno nacional perjudican a las y los santafesinos golpeando al sector frigorífico poniendo en riesgo gran cantidad de empleos. Ahora el gobernador Omar Perotti aplica un gravamen, que no existe en otras provincias, al sector de los feedlot y pone en peligro la continuidad CONECAR en Carcarañá, pero también de muchos más que dan empleo a nuestra gente”, Añadíó Di Stéfano

“Es una empresa con toda la infraestructura y tecnología aplicada que se necesita, un lugar de excelencia donde se producen los distintos alimentos para toda la cadena productiva, donde el esfuerzo y el trabajo, además del sacrificio que hacen sus propietarios, se pueden ver afectadas por las medidas erráticas que tanto el gobierno nacional como provincial intentan implementar. Debería acompañar el empeño de la empresa y de sus trabajadores en vez de poner tantas trabas”, puntualizó el Diputado Fabián Bastía.

“Nos interiorizamos principalmente de varios puntos, pero quedó más que claro que las medidas nacionales, y las medidas que ahora intenta adoptar la provincia y el gobierno de Perotti en cuanto a impuesto que no se estaban tributando y que solo servirán para asfixiar aún más al sector. Vimos una empresa con mucha voluntad de trabajo, con múltiples actividades relacionadas a la ganadería y a la cadena alimenticia de los animales (balanceados) y que genera mucho trabajo genuino, trabajo del que necesita el país, por eso este grupo de diputados estuvo muy preocupado, está muy atento y estaremos buscando medidas de protección al sector productivo”, expresó Marcelo González al cierre de la visita de los legisladores a Conecar.