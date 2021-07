Enrique Lancellotti: “Queremos sumarle a la Municipalidad de Ceres”

“Venimos trabajando hace tiempo con un gran equipo” dijo el Enrique Lancelotti y aseguró que se siente capacitado para estar en una banca en el Concejo.

Además, dijo que no tiene antecedentes políticos, y cree en las personas más que en los partidos.

Sobre los proyectos Lancellotti afirmó que están trabajando en diferentes áreas, y se viene haciendo mucho en la ciudad, “la idea es construir y no destruir” “si vemos algo que no nos gusta, podemos mejorarlo sin criticar al gobierno actual” dijo

Además, agregó que está caminando los barrios y se nota la necesidad que tiene la gente, si bien reconoció que se están haciendo cosas por la gente, pero aún falta.

“queremos llegar al Concejo para limar asperezas entre el gobierno provincial y local, y así lograr cosas para Ceres”

Fuente Ceres Diario.