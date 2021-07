A 24 hs. del cierre de listas ¿Quiénes están confirmados y quiénes en veremos?

La mayaría de los acuerdos ya están dados, no hay mucha vuelta que darle, más allá que algunos por el momento no quieran develar nombres, las principales figuras y fichas ya están puestas sobre la mesa.

En la cabecera departamental habrá al menos tres listas; el Justicialismo, con Aldo Ojeda a la cabeza y Carolina Morel como acompañante, fue quién dio la noticia en las últimas horas, sellando una alianza propuesta por Sasia y guiada por Aloatti, los dos grandes estrategas que tuvo esta unión que obviamente no dejó conformes a todos, por eso tendrán casi 60 días para consolidar su electorado, incluyendo a los “peronistas” que no están para nada contentos con esta fórmula.

La lista única del PJ obligó al FPCyS a pensar un poco más de la cuenta y buscar una estrategia de paz y unión, para así ahorrarse las PASO a nivel local. Hasta el martes a la mañana Martino, Imhoff y Bonaccina eran quienes encabezaban la lista, y los secundaban María José Ramírez, Marcelo Gaitán y Berta Mazzuco como suplentes, pero el replantearse una lista de unificación con el socialismo (que no sabe si presenta o no candidato) hace que aún no haya definiciones y que haya corrimientos. ¿Le dan el segundo lugar al PS?, difícil.

Por Cambiemos está todo mucho más claro desde hace semanas. Sartín y Socias lideran la lista, Luis Alderete va tercero y los suplentes serán Daniela Alegre, Marcelo Piergentile y Evelin Belizán, una lista que nunca jugó al misterio, pero que sí esperó para presentarla.

En San Guillermo

Romina López, la actual Intendenta de la ciudad, no anduvo con vueltas, presentó una lista de alianza con la UCR y dejó en claro como saldrán a jugar. La propia López será la candidata a Intendenta, acá estaba más que sabido. Sus principales candidatos a concejales son Fernando Balsamo (en primer lugar) y Mirta Giovaninni.

Por el lado del PJ, después que Luciano parola se bajara del concejo, se empezó a buscar nuevo candidato, y Gustavo Bagnasco es el apuntado a ser el candidato a Intendente y competirle cara a cara a López, mientras que la apuesta fuerte en la lista a concejales es la de Nahuel Botto, el joven que fue mano derecha de Daniel Martina, que supo encabezar varios proyectos, y que en estos últimos días se hizo cargo de un nuevo programa.

En Suardi

El FPCyS tendrá viejos conocidos y además apostará a nuevas figuras. Hugo Boscarol, actual Intendente, será el candidato y buscará la reelección, pero la figura del Dr. Díaz es en donde están puestas las miradas, sería él quien encabece la lista a concejales, aunque el resto de la lista no está confirmada de manera oficial.

El PJ, que por el momento esconde la lista, podría estar liderado por el Arquitecto Aníbal Ferrero, quien en su momento fue Presidente Comunal, para la candidatura a Intendente. De confirmarse la candidatura de Ferrero, Pelussi sería el primer candidato a concejal.

Además, por el lado del Socialismo (proyectando Suardi), Agustín Peretti será candidato a Intendente y su primer candidata a concejal es Sofía Masutti, hija de quién fue presidente comunal por la UCR, Juan José Masutti.

En Ceres

Mientras el Justicialismo define sus candidatos, el Gobierno de la Ciudad consolidó una alianza multipartidaria

Alejandra Dupouy consiguió solidificar alianzas con todos los partidos que contribuyeron a la victoria electoral del 2019. Dupouy ya tiene su lista a Concejales totalmente confirmada. Carlos Dutto, y la abogada Romina Meshler serán las cabezas de la propuesta electoral.

Para consolidar esos nombres, la Intendente de la Ciudad, abrió el espacio para que Juntos por el Cambio, y el Partido Socialista convivan en el mismo proyecto político. Ambas fuerzas tendrán espacios dentro de la gestión, eso es lo que originó que el consenso de ideas fluya hacia un solo destino.

En la lista del oficialismo, conviven miembros de todos los partidos, a excepción de Juntos por el Cambio que no incluyó nombres en esta oportunidad, pero se verá el destino de Miguel Ángel Rafael después del 10 de diciembre cuando deje su banca en el Concejo. Ya hay voces que lo sitúan en unas de las oficinas del edificio municipal. Lo mismo para Nicolas Maza, que decidió ingresar a la lista por parte de la UCR pura, pero que podría tener un espacio relevante en gabinete de gobierno desde el 10 de diciembre. El PDP tampoco sumó miembros a la lista del oficialismo, ya que Daniel Barreto es parte del gobierno desde el 2019.

El Socialismo también sumó protagonismo, con Debora Juárez, la actual secretaria del partido en Ceres formando parte de la lista, junto a una de las militantes, quienes también tomarán protagonismo dentro del Gobierno desde el 10 de diciembre.

En el PJ, hasta las últimas horas del cierre de listas, habrá que esperar. Enrique Lancellotti es el único confirmado de la oposición. El profesor encabezará la lista del proyecto Hacemos Santa Fe que en el departamento comanda Luisina Giovaninni. Es cuestión de horas que se defina el nombre de la dama que lo acompañará en el segundo lugar.

Lo que aún no se definió, y eso inquieta, es si habrá o no PASO en el Justicialismo local. Porque en el ala del Camilismo, también tienen listo el nombre del ex Intendente en el primer lugar en caso de ser necesario ir a la contienda electoral. Las últimas reuniones llevadas a cabo en la sede de la Unidad Básica, consensuaron el nombre del ex Intendente para tener chances concretas de recuperar protagonismo desde el Concejo.

En el resto de las comunidades

En Villa Trinidad habrá dos listas, la del PJ representada por el actual Presidente Comunal José Luis Sánchez a quien se lo nota firme en su cargo y quien además se convirtió en este último tiempo en el presidente del PJ departamental, lo que le da aún más fuerza de representatividad. Del otro lado, por el FPCYS aparece nuevamente la figura de César Fracesconi, quién ya fue candidato en los últimos actos eleccionarios, un hombre de la confianza de Salari y el Senador Michlig.

En Colonia Rosa habrá una dura disputa. La actual presidenta Comunal, Silvana Imoberdoff deja de representar al FPCYS y pasa a una lista Vecinal (más PJ que otra cosa) seducida por la idea de lograr más cosas junto al gobierno provincial. en la vereda de enfrente aparece la figura de quién fuese Presidente Comunal por años y que fue derrotado en la interna por la propia Imoberdoff, Juan Díaz, quien buscará volver a conducir los caminos de la comuna.

En Arrufó hay un Cristian Piumatti consolidado, que sigue representando al partido Vecinalista, pero hoy más cercano a Perotti que a Michlig, por eso el actual mandatario comunal tendrá una nueva rival, se trata de una joven abogada, Débora Mottura, hija de una figura de la UCR en Arrufo por años.

En Moisés Ville Gustavo Barceló aparece nuevamente como candidato del Frente Progresista. El actual mandatario fue confirmado y convencido hace un par de meses por Michlig y González, una persona que siempre se mostró fiel y leal a los legisladores provinciales. Por el lado del PJ debuta como cabeza de lista Jorge Oggero, una persona que ya integró comisiones comunales cuando Angeletti era pte. Comunal.

En otros distritos, donde pensamos que mayor reñida estarán las elecciones, son en Capivara, Aguara Grande, La Clara, entre otros. En Capivara habrá tres listas, Jorge Díaz buscará volver a la Comuna con el apoyo de Giovaninni y Perotti. Es sabido que Suanes no irá por la reelección, por eso el Frente Progresista presentará a Adriana Córdoba, pero Juntos por el Cambio irrumpe y aparece como otra opción y Leonardo Perret.

En Aguará, Horacio Fosatti, con la bendición del Senador, va en busca de su tercer mandato, pero el PJ aparece con una nueva figura, en teoría respaldada por los productores del distrito. Lagger es el apellido del apuntado, y todo se habría cerrado cuando se formó la cooperativa en dicho lugar.

En La Clara hubo y hay clima caliente. El actual mandatario Comunal, Abbá, deja las filas del FPCyS y va por una Vecinal, que al igual que en otros lugares, hay impulso del PJ para que esto suceda, por eso Michlig no se quedó quieto y buscó a su nueva representante, Patricia Mandrile, con Héctor Giordano acompañado y empujando desde atrás.