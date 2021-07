Ferrero dijo que el peronismo tiene vocación de cambio para Suardi

El ex Presidente Comunal y ahora candidato a Intendente, dijo que a Suardi le faltan obras y trabajo. Mis prioridades serán viviendas y agua potable y nosotros tenemos los recursos y el grupo humano para llevar adelante esa tarea, dijo Ferrero.

En diálogo con Radio Belgrano, admitió que yo no tenía previsto volver a la vida política por razones particulares, por mi trabajo, pero ante dos llamados del gobernador Omar Perotti, diciéndome que era necesario que participe para trabajar en conjunto con la provincia para lograr obras importantes para nuestra ciudad, no podía negarme comentó el Arq. Aníbal Ferrero.



A Suardi le faltan obras y trabajo, pero si los mismos suardenses no somos capaces de poner un poco de nuestro tiempo y trabajo para revertir la situación está claro que no vamos a avanzar, dijo Ferrero.

Destacó que la prioridad será trabajar en viviendas porque hay mucha gente que está quedando sin posibilidades, por lo que ahí es necesario que aparezca el Estado y yo siempre he dedicado tiempo desde lo público como de lo privado en ese sentido.



Además, otra obra clave será el agua potable porque estamos hablando de salud, por lo que es necesario tener un suministro domiciliario. Fue una obra que en mi anterior gestión habíamos comenzado pero que no pudimos terminar.



Ferrero también admitió que muchos jóvenes no lo conocen luego de haberse alejado de la Comuna en el 2003, por lo que será un desafío mostrarles nuestro trabajo y convencerlos de que tenemos la mejor propuesta.

Por último, dijo que es fundamental tener proyectos, manejar los recursos necesarios y el grupo humano para llevarlos a cabo y nosotros tenemos muchas ganas de concretarlos, porque el peronismo tiene vocación de un cambio para nuestra ciudad.



Fuente: Radio Belgrano