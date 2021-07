Elecciones: No habría PASO para candidatos locales, en las comunas y ciudades que no diriman internas

Política 20 de julio de 2021 Victoria Grasso Por

En Ceres, no habría que votar en septiembre por los candidatos a Concejales. Es que hay 3 listas, y no hay que dirimir internas.- Por lo que Lancellotti- Ramallo; Buquets – Avalos, y Dutto- Meshler no tendrán que ir a la contienda, y los tres se deberán preparar para la gran final de noviembre.