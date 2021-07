Cristián Piumatti: “Somos un grupo de trabajo”

Piumatti transita el 5to periodo como presidente de la comuna de Arrufó y las próximas elecciones definirán si cumple un 6to mandado. Lo acompañan Iván Salzqueber, Romina Maas, María Alejandra Cabrera, y Natacha Calvo.

La “Vecinal Arrufó” superó las elecciones de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 y espera hacerlo este año también. “Siempre nos planteamos el trabajo que venimos realizando desde el 2011. Y nunca nos olvidamos en el estado que recibimos la comuna. Nos llevó 4 o 5 años solucionar los problemas. Aquí no había expediente de nada, regularización de nada, el ejemplo claro es el del hospital, cuando fuimos a buscar recursos para refaccionarlos nos dijeron que, en 2005 le habían dicho a la anterior gestión que tenían que regularizar la tierra que nunca se hizo. Regularizar la tierra nos llevó 3 años, y gracias a eso, pudimos refaccionarlo. Además, salieron 12 viviendas en el predio. Venimos trabajando con mucha fuerza, trabajos que se tenían que hacer en el 2020 se vieron retrasados por la pandemia, y se ejecutan actualmente” detalló Piumatti.

Dentro de los temas que están trabajando fuertemente en la comuna, se desprende el de los residuos. Muy pronto habrá novedades de capacitaciones para la separación en origen y organizar los residuos. “Nosotros tenemos un abanico abierto con varios temas: viviendas, terrenos, cordón cuneta, pavimento, cloacas. Recuerdo que, compramos un terreno en el año 2016 esperando la documentación, tenemos escriturado 5/7 partes de ese terreno, que nos dará la posibilidad de sacar a la venta 22 lotes para los vecinos. Logramos un subsidio del Ministerio de Infraestructura de la Provincia para realizar la refacción de la planta de agua potable. En el día de ayer estuvieron funcionarios de infraestructura por el tema del acueducto, es la cuarta vez que recibimos profesionales por este tema. Le estamos dando continuidad al tratamiento de los residuos, durante largo tiempo estuvimos trabajando en la conformación del consorcio como lo pedía la ley, lo conformamos, tenemos las resoluciones de aprobación para integrar el Girsu, en aquel momento tal vez falto un poco más de acompañamiento en cuanto a recursos de parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia. Asumidas las nuevas autoridades me reuní con la Ministra Erika Gonnet y ellos evalúan el tema a nivel de cada localidad. Nosotros gestionamos una prensa para la compactación de cartones y plásticos. Empezaremos a realizar capacitaciones para la separación en origen, lo que se conoce como el compost” detalló el actual presidente comunal.

Concretamente, refiriéndose al tema electoral, Cristián Piumatti indicó que “nosotros tenemos una concepción de la gestión. El domingo de elección hay un resultado electoral que a algunos les puede gustar y a otros no. Yo he hecho lo mismo que hice en el 2011 cuando asumió Bonfatti, fui y me presenté. Cuando asumió Miguel Lifschtiz hicimos exactamente lo mismo y cuando asumió Perotti hicimos lo mismo. Les contamos las gestiones iniciadas y hacia dónde íbamos con lo planificado. Nuestra bandera es el trabajo y la gestión. Ir a golpear puertas y gestionar para Arrufó. Cabe recordar que la vecinal Arrufó es un partido político conformado por vecinos, donde en el 2010 empezamos con el armado, con José Femenías hicimos 14 viajes a Santa Fe, llevando y trayendo documentación. Nosotros vemos algún programa que se presenta, al otro día estamos llamando para que nos envíen información”.

Piumatti asegura que el clima de armonía y tranquilidad es como un bien muy valorado por todos los vecinos. Y entre otras cosas, es un tema que la gente premia con el voto. “Somos un grupo de trabajo, una de las principales cuestiones que valora el vecino y creo que por eso tendremos el acompañamiento, es la tranquilidad que hoy hay en la localidad con respecto al tema político. Aquí vivimos momentos muy feos, muy feos, previos a las elecciones. Somos una comuna de puertas abiertas. Yo vengo del radicalismo, Femenías del justicialismo, socialistas, independientes y convivimos con mucho respeto. Siempre pensamos en beneficiar a Arrufó” finalizó.