Pavimentarán calle Salta, desde Juan B. Justo hasta Mariano Moreno

El intendente Rigo, en diálogo con El Departamental, adelantó que en las próximas horas se iniciarán los trabajos de pavimentación de 250mts sobre calle Salta, cerrando así este corredor desde el Bv. Mariano Moreno (que es hasta donde se va a llegar ahora) hasta el Bv. San Martín. “Es una obra que está incluida dentro del plan Integral de pavimentación que, con su culminación, se cierra un circuito de pavimentado bien importante que abarca desde Bv a Bv por todo Salta y desde Hipólito Irigoyen a Juan B. Justo por San Lorenzo, todo lo que está en el medio es pavimento, pero no es solo eso, porque seguimos apostando a las nuevas luminarias, con nuevas columnas lo que significa cambios sustanciales para los barrios o sectores beneficiados”, indicó el mandatario municipal.

Por otro lado, en la recorrida del lunes junto a autoridades legislativas, Rigo asumió el compromiso de colaborar ante el pedido de la vecinal de barrio Belgrano quienes solicitaron por la colocación de más y nuevas luminarias led sobre calle Güemes, más precisamente en las cercanías del espacio verde que desde la vecinal están impulsando (va del 800 al 900, incluyendo esos 200mts). “Ellos llevan adelante este proyecto por su propia iniciativa, nosotros los acompañamos, y creemos que una mejor iluminación va a seguir ayudando, pero el principal trabajo que tenemos para ese sector es ver que tengamos tendido eléctrico en una de las líneas para poder conectar las luces”.

Por último, en la parte de obras públicas, Rigo hizo referencia a los trabajos que están haciendo en barrio Rivadavia y en parte de Bustamante y Pellegrini. “Se están terminando las bocacalles por San lorenzo, una vez que se finalicen estas dos primeras y se puedan habilitar, se comenzará con las restantes así no tenemos que clausurar San Lorenzo en varias cuadras y no complicamos la circulación por ese sector, pero además estamos abocados a trabajos de ripiado y alteo en calle General Paz donde teníamos un reclamo casi histórico, pero a su vez también repasamos, alteamos y desbarramos lo que es prolongación de San Lorenzo hacia la 39 y Ameghino, donde en un futuro es poder llegar con ripio a ellos también”.