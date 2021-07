Carla Pérez encabeza la lista de concejales de Soberanía Popular

Se trata de un grupo que surge de los enfermeros y enfermeras que hace tiempo tienen como objetivo armar una fuerza política a nivel provincial (ECA) y como los tiempos no se dieron se aliaron con el PTP y el partido del diputado provincial Carlos Del frade.

"La verdad que estoy un poco aturdida porque yo nunca me había dedicado de lleno a la política, si he charlado con gente, con compañeros pero nunca me había decidido a participar. Surgió la idea porque integramos un grupo de enfermeros de la provincia que está tratando de incursionar en esto, no llegamos con la cantidad de avales para participar en estas elecciones, pero se nos convocó desde otro lado y decidimos participar por el partido de Carlos del Frade, por el PTP que nos dio un espacio. Nuestro partido sería el ECA (Encuentro Ciudadano Alternativo)" comenzaba diciendo Carla Pérez, quien es candidata a concejal en el primer lugar.

Al ser consultada por qué de su sorpresiva aparición dijo: "Nosotros decidimos como grupo esperar a que se haga oficial. Hoy a la mañana, al enterarse la gente, recibí un montón de llamados, el teléfono estaba al rojo vivo, fue muy emocionante. Esperamos dar lo mejor de nosotros y trabajar para nuestra comunidad, porque tenemos que crecer como ciudad" aclaró Carla Pérez.

En cuanto a las propuestas "Ideas hay muchas, las compartimos desde el grupo de enfermería y desde el PTP, estamos en sintonía. Apuntamos a la parte de salud en general para lo que se necesite trabajar y conseguir para la comunidad. Sabemos que la buena alimentación, la vivienda y el cuidado, todo es salud, el trabajo es salud. Nuestra propuesta también abarca el tema del trabajo, vamos por lo que es niñez, vamos por el adulto mayor que vemos que está muy descuidado en el sentido de que por allí no le prestamos la atención que necesita. Vamos por la juventud, los adolescentes o el tema drogas. Nuestros ejes son muchos, la idea es ponernos a trabajar y lograr el cambio".

El resto de las personas que la acompañan son: "Jesús Rivero, que es esposo de una compañera, Mónica Chiaraviglio, una colega, Silvio Simonella, es esposo de ella, Estela Schneller, otra colega y Gustavo Rochietta, que no tiene nada que ver con enfermería pero nos pareció que era importante integrar otros sectores del pueblo" comentó.

"Armar la lista fue de un día para el otro, salimos a buscar y se dio. Nos pareció correcto integrar gente de distintos rubros porque así conocemos las necesidades que tiene cada uno, también incluimos al sector agropecuario y a una persona que trabaja en forma independiente ".

En cuanto a su estado de ánimo aclaró "Me siento rara porque nunca en mi vida pensé entrar en política, si soy muy consciente qué necesitamos para tener un cambio, participar, hacernos conocer, no nos sirve quejarnos todo el tiempo y no salir a buscar una solución, entonces la idea es participar y trabajar. No sabemos si vamos a ganar, pero la idea es participar, conocer, golpear puertas, conocer gente que nos pueda dar una mano y de última, gane quien gane que tenga a disposición nuestras propuestas. San Cristóbal es de todos, el hospital es de todos, tenemos que trabajar en conjunto " finalizó Carla Pérez.