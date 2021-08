Marcelo González asumió como representante del bloque UCR en la Cámara de Diputados

En plena campaña para las elecciones PASO del mes de septiembre, Maximiliano Pullaro, quien se desempeña como presidente del bloque de la UCR y Fabián Bastía, quien era el vice, decidieron dedicarse de lleno a la campaña y dejar esos lugares a cargo de sus compañeros. Por eso el sancristobalense Marcelo González fue el elegido para ocupar dicho lugar en la representación interbloque y admitió ser un honor y un buen desafío. Quien lo está acompañando como vicepresidenta es la diputada Georgina Orciniani.



Por dos meses y dependiendo de lo que sucedan en las elecciones internas, González está a cargo del trabajo legislativo, armado de las sesiones, sesiones parlamentarias y los interbloques, entre otras responsabilidades. “Esto es algo muy bueno porque recién llevo un año y medio como diputado y no es fácil acceder a este tipo de lugares, es el segundo bloque de la cámara y me llena de orgullo. El reconocimiento al trabajo vino acompañado de esto, si bien hay que estar en el momento justo y en la situación justa, pero creo que el trabajo de uno sirvió para el crecimiento del grupo. Al haber pasado por distintas funciones se pueden consensuar muchos temas, poder negociar muchos temas, creo que eso valió la pena, esperemos no defraudar las expectativas y es el beneficio del trabajo de uno”.



El diputado González indicó que ve esta situación como una importancia para el crecimiento tanto político como personal y lo que suceda de aquí en más lo irá viendo con el correr del tiempo. “Lo que uno logre en esto o en una ciudad o en una comuna la gente valora mucho el trabajo que hace cada uno y sobre todo ahora que la política está tan cuestionada en muchos ámbitos. Puede o no gustarle el dirigente, pero la gente ve cuando uno trabaja, no trabaja, gestiona, no gestiona y uno trabaja para seguir generando cosas”.



Ahora con nuevas y diferentes responsabilidades como jefe de bloque, González experimentará distintas cuestiones relacionadas a lo legislativo bajo un compromiso importante. “Tuve reunión con el presidente de la cámara Pablo Farías para algunos temas que tenemos pendientes de agenda, salió un proyecto aprobado para poder hacer una reunión con los legisladores nacionales por el tema de la carne, todavía sigue con algunos conflictos a nivel nacional. Quedamos en coordinar esa agenda y empezar a coordinar la sesión de la semana que viene en cuanto a los temas a tratar, en cómo vamos a ir entre los distintos bloques mayoritarios dentro del Frente Progresista y qué temas se van a estar abordando”, habló acerca de sus funciones el legislador.