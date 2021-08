Comunas e Intendencias del FPCyS denuncian «clara discriminación» del Plan Incluir

Un informe publicado este sábado, por parte de la UCR pone nuevamente en cuestionamiento si el Plan Incluir realmente es para «todos».

El primer dato que aporta el informe es que de arranque el Departamento San Cristóbal, por lo menos en estos primeros seis meses del año, recibió poco y nada. Solo 5 comunas accedieron a las aprobaciones de proyectos presentados, y determinados como Incluir.

cabe acotar que el informe atañe a proyectos de comunas y municipios, y no releva instituciones intermedias o sin injerencia gubernamental.

Que se plantea en este documento, que solo 5 comunas de 28 distritos fueron aprobadas por el Plan, cuatro de ellas pertenecen al PJ, y una sola al Frente Progresista Cívico y Social.

Asimismo, en el mismo detalle se hace saber que en materia de aporte económico por habitante del departamento, las comunas que responden incondicionalmente al Justicialismo recibieron $ 2339.5, mientras que en la oposición solo se aportó $62.60

Los guarismos comparativos son elocuentes, y denotan que, para el Frente Progresista Cívico y Social, que gobierna las 4 ciudades, y varias comunas, hay una fuerte discriminación a la hora del programa Incluir, que según expresan, «vino a equilibrar recursos entre todos los habitantes de la provincia» cuestión que en este departamento aún no se ha demostrado.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Ceres la propia Intendente Alejandra Dupouy ha cuestionado esas desavenencias a la hora de los aportes del plan, y denunció con vehemencia como llegan o se aprueban obras del Incluir en localidades peronistas, y se ignoran totalmente a los distritos que no condicen con las políticas del Gobernador Omar Perotti, y mucho menos con el manejo político y discrecional que realiza la secretaria de coordinación en gestión pública Luisina Giovaninni.