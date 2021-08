Grisel es una mujer joven que desde hace tiempo participa en política y es la actual Presidenta de la Juventud Radical. Hoy está muy feliz con la propuesta que recibió y que finalmente aceptó, así que está muy ilusionada con lo que pueda pasar de aquí en adelante, según lo que decidan los ciudadanos sancristobalenses.

Para conocer un poco de su historia, la precandidata brindó una entrevista y aseguró que está muy entusiasmada con la posibilidad de ocupar una banca en el Concejo Municipal.

Grisel tiene 23 años, tiene una familia que la acompaña incondicionalmente, al terminar el nivel secundario decidió mudarse a la ciudad de Rafaela para estudiar Ciencias de la Educación, una carrera que le brindó herramientas para pensar la política y para involucrarse en realidad. Por la pandemia regresó a San Cristóbal y siguió cursando a distancia, pero en su ciudad natal es donde quiere radicarse, progresar y formar su propia familia.

Ya en la escuela secundaria comenzó a militar en política participando activamente en los Centros de Estudiantes, en el Museo Ferroviario de San Cristóbal, en los encuentros de la Juventud Radical, en el Museo de la Ciudad entre otras actividades sociales e institucionales, y siempre formando parte del equipo de trabajo de la ex concejal y actual secretaria de cultura del municipio Carolina Corona.

“Estoy muy emocionada con esto, algo muy lindo que me está pasando en la vida así que estoy muy contenta de este compromiso que asumí, decidí involucrarme y participar, apostar a la ciudad otra vez. Me gusta participar, hacer algo, creo en la juventud, desde muy chiquitita me invitaban a las reuniones, participábamos en algunas actividades que llevábamos a cabo”, expresó Grisel.

Son muchos desafíos a los que se embarcó Grisel siendo tan joven, primero como Presidenta de la Juventud Radical y ahora como candidata a concejal, en la lista del oficialismo que encabeza Edgardo Martino. Pero no es su primera participación ya que en las elecciones anteriores integró la lista del concejal Carlos Cattáneo.

“A principio de año Edgardo me invitó o me hizo saber de su propuesta, sorprendida pero súper feliz. Lo pensé mucho porque es una gran responsabilidad, yo les cuento a todos que en las elecciones pasadas yo fui en la lista última y eso lo había pensado como semanas y ahora en segundo lugar lo pensé mucho porque es un gran compromiso el que uno asume, ser una cara visible de muchas ideas. Me veo como concejal, me gusta ese rol cuando lo imagino con las ideas que uno tiene ahora pero sé que estando en el cargo van a surgir más, me entusiasma y me ilusiona mucho”, fueron las palabras de la candidata.

Grisel también contó que se siente muy cuidada, acompañada por sus compañeros y eso fue clave en el momento de tomar la decisión de participar. Además, manifestó que el grupo que escucha sus ideas, son bien recibidas y está preparada para enfrentar el cargo.

En el caso de que logre ingresar al concejo, Grisel ya sabe cuál será el primer proyecto que presentará y los ámbitos que más le interesan son educación y medio ambiente.

“Quiero trabajar con políticas educativas en la ciudad que ayude a las trayectorias de los estudiantes de aquellos que terminan la secundaria, es muy difícil irse a estudiar, permanecer en otra ciudad y sostenerse, la familia hace lo posible así que ayudar desde el concejo con propuestas para hacer posible ya sea con becas, con un lugar de estudio. El municipio antes tenía residencias para estudiantes para que puedan vivir en la ciudad de Santa Fe por ejemplo, tengo muchas ganas que eso siga. También hacer mucho más convenios con universidades y traer propuestas para que los estudiantes que vivan acá puedan estudiar acá”, indicó la Presidenta de la Juventud Radical en su entrevista.