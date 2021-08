La Lucila: Boleto Rural, Salud y apoyo a las Pymes

Miguel Barbero asegura que está a la espera de la llegada del aporte destinado al boleto rural, pero mientras tanto, la comuna se hizo cargo de los presupuestos de conectividad necesarios para reestablecer las horas de clases.

“Tuvimos una reunión con el director de la escuela y los maestros, tenemos una buena relación. Siempre trabajamos en conjunto, aportamos profesores de informática, inglés y folclore. Como aun no llega el aporte del boleto educativo rural, decidimos hacernos cargo del costo de los profesores. Los docentes al ver el sacrificio que se hace de la comuna, al asumir la totalidad del presupuesto, decidieron ajustar sus honorarios. De la provincia no estamos recibiendo un peso. Estuvimos llamando y aun no tenemos respuesta. Tenemos asignado un monto que nos tocaría, peor que, tampoco es la que nosotros pedimos. Nos hemos hecho cargo de todo. Hay cuatro maestros y dos porteras en la Escuela 716 José María Paz de La Lucila.” Detalló Barbero.

Otro tema a atender fue el boleto rural secundario donde se involucró el Presidente Comunal de Ñanducita Barbaglia para, juntos, reestablecer el nivel secundario. “Con el boleto rural del secundario, los chicos de Lucila que son 22 deben asistir a Ñanducita. Eso dependía de la comuna de Ñanducita. Mi colega y amigo Barbaglia, compartía conmigo la preocupación y la idea fue poner el dinero y acompañar la educación, entonces nosotros acordamos poner $40.000 y con eso cumplimos el viaje del remis que llega dos veces por semana. Una semana viene entera, la otra es burbuja. El minibús viene 10 días a traer los chicos. La salud y la educación está por encima de todos los temas” indicó Miguel Barbero.

Salud

“Nosotros venimos asistiendo a tres profesionales (ginecóloga-cardióloga-terapista ocupacional) y nos habían asignado una excelente profesional que venía los días miércoles de Santa Fe. Cuando empezó la pandemia las profesionales empezaron a venir menos. Nosotros no contamos con un Dr., el que está asignado tiene parte médico desde hace más de cuatro años. Entonces surgió el problema de las recetas para los medicamentos, teníamos que llevar los pacientes hasta San Cristóbal y era muy complicado para todos. Acordamos una reunión con la Directora del Hospital que nos atendió muy bien y entendió la necesidad de todos nuestros vecinos. Se decidió que la Dra. Romanella Porcel de Peralta venga cada 15 días, los días martes. Entonces a través de la doctora el hospital nos envía los medicamentos que la profesional indica.” Comentó Barbero.

Ayuda a Pymes

Barbero gestionó un aporte para una de las pymes de la localidad pueda contar con una ampliación en su logística. “Nosotros contamos con una planta potabilizadora que se implementó en el gobierno de Miguel Lifschtiz. También funciona una pequeña empresa de José Nievas y Sandra Castañeda, cuentan con excelente calidad de agua y distribuyen en San Cristóbal. Cuando estuve el Senador Felipe Michlig nos indicó que hay un programa que destinan aportes a instituciones y pymes. Se pidió la cotización y se presentó todo lo necesario para que reciban el aporte y puedan ampliar su proyecto” comentó el presidente comunal.