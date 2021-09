Agustin Rossi presentó sus propuestas en San Cristóbal

Agustín Rossi visitó Rafaela, Sunchales, Hersilia y San Cristóbal llevando su propuesta y sus reclamos. Se mostró molesto por lo que está sucediendo con algunos presidentes comunales o Intendentes que lo llaman y le dicen que, para evitar enojos o represalias por parte del gobierno provincial, no lo podrán recibir.

En San Cristóbal estuvo acompañado por Claudio Gainedu y también por el ex Intendente de la ciudad Fito Keller. “Es una campaña singular por todo lo que significa la pandemia. La pandemia se ve en el cuerpo y en el rostro de cada uno de nosotros, se siente. Si bien en los ojos de cada uno de los santafesinos empieza a aparecer la expectativa de salir de la pandemia mediante la vacunación. Un reconocimiento a lo realizado por Alberto y Cristina porque hoy ya tenemos más de 50 millones de dosis en Argentina. Hoy tenemos más argentinos con dos dosis que con una dosis y eso es un mérito que hay que reconocer y valorar.

La campaña me permitió registrar algunas cosas, creo que la pandemia no va a resultar inocua para la política, que tiene que reencontrarse con la ciudad. Hay que “ciudanizar” a la política y eso tiene que ver con iniciativas proyectos y actitudes que empaticen con algún sector de la sociedad” comenzó Rossi.

Potenciar el norte santafesino

Poniendo la mirada en las Pymes, Rossi detallo que “hemos presentado una serie de proyectos que tienen que ver con las necesidades de los santafesinos: la igualdad impositiva entre los departamentos del norte. Como el gobernador no participa en las reuniones del norte grande nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que indique que todos los beneficios promocionales impositivos o de otra índole que tenga las provincias del norte, se deberán aplicar automáticamente a los 6 departamentos del norte de Santa Fe: San Cristóbal, San Justo, San Javier, 9 de julio, Vera y General Obligado”.

Monotributistas categorías A, B y C

El candidato de “La Santa Fe que queremos” comentó que “los monotributistas son trabajadores que no cuentan con ninguno de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia. Si el monotributista quiere irse de vacaciones tiene que hacer un colchón, porque no factura. No factura cuando se enferma, no factura cuando tiene que tomar días porque tiene un hijo enfermo, o por nacimiento. Estamos planteando en extender el derecho del aguinaldo a los 220.000 que hay en la provincia de Santa Fe”.

Consultado acerca de cómo se visualiza en la ciudad de Rosario, Rossi detalló que “en Rosario me veo muy bien, es mi ciudad y tenemos un trabajo histórico realizado allí. Me veo bien en toda la provincia. Es una provincia que conozco mucho y siempre he hecho buenas elecciones en Rosario, en el cordón, en Villa Constitución, en San Lorenzo. Siempre me ha costado más los departamentos como Las Colonias, Castellanos, Gálvez, San jerónimo, Iriondo”.

La posibilidad que la lista de Rossi gane las elecciones puede traducirse en una unión del Pj. Rossi indicó “que ganemos nosotros será muy bueno para la provincia de Santa Fe. Como recordaba la “Negra” Sosa, cuando el dictador Bussi era gobernador de Tucumán siempre decía: saludo a todos los tucumanos menos a uno. Si ganamos nosotros van a estar todos los santafesinos contentos menos uno: el gobernador. Que se puso como senador suplente en una de las dos listas, lo cual marca un grave error político además del enojo que ha generado en la mayoría de los santafesinos una decisión de esas características. Parece que el gobernador está pensando más en el futuro personal que en los intereses de los santafesinos” aclaró.

Finalmente, Rossi comentó que “a los dirigentes más importantes que tiene nuestro espacio, Alberto porque es el presidente y Cristina porque además de ser la vice presidente tiene un liderazgo incuestionable, lo lógico y lo prudente seria no involucrarlos en una elección en la provincia de Santa Fe”.