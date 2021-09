Con una puesta de escena impecable, y en el histórico «Cine Ceres», se presentó el Plan Estratégico turístico Ceres y región

Convertir a Ceres en una posta turística tiene etapas, a corto, mediano y largo plazo. Pero había que poner el primer peldaño. La noche del miércoles 1° de septiembre 2021 quedará en el recuerdo de todos, y será una fecha clave para lo que vendrá. Elegir, para montar un espectáculo con músicos y artistas locales, el histórico Cine Ceres, enclavado en Italia y Remedios Escalada San Martin, no fue una casualidad. Desde ahí se arranca.

La Intendente de la Ciudad Alejandra Dupouy, Javier Dellamónica y Ulises Marozzi, fueron los únicos oradores de la noche, y cada uno, fue explicando a un centenar de personas ubicadas en las viejas butacas plegables de madera, cada paso que se fue dando para llegar a este inicio. Ceres, por su ubicación estratégica en el norte de la provincia de Santa Fe, entrada al norte argentino por Santiago del Estero, por su riqueza artística, pymes artesanales, y su patrimonio cultural es una «potencia» y un diamante en bruto.

Pero no es solo Ceres, en el plan estratégico están incluidas todas las ciudades y pueblos de la región. La ruralidad con sus campos y explotaciones, los templos de la fe de antaño, sus colectividades y sus espejos de agua, como Laguna La Verde en Huanqueros o Mar Chiquita, en un futuro cercano, Parque Nacional Ansenuza, entre tantas otras atracciones que conviven diariamente entre nosotros, y tal vez no les vemos el potencial para el argentino de otros lugares.

Hay etapas, Marozzi destacó que hay una instancia de seis meses, para profundizar sobre el patrimonio arquitectónico, y la realización de obras que empiecen a generar una atracción no solo para el que viajero, sino también para los ceresinos. Habrá modificaciones claves como sacar el museo del Paseo de la Vida, concluir el paseo de los emprendedores, y relevar en números concretos la propuesta hotelera, gastronómica y de servicios que se brindan en esta ciudad.

Las estaciones de servicios, los hoteles y comedores serán la puerta de entrada. Por eso se los va a incluir en esta etapa inicial, donde habrá capacitaciones y la demostración de artículos propiamente locales elaborados por emprendedores ceresinos.

Los presentes, coincidieron en que esta es una etapa inicial, pero que deberá entenderse como una política de estado, sosteniendo un área específica en materia turismo, otro desafío para el ingenio de quienes vendrán en el futuro.