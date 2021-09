El Lapacho blanco de Chacabuco, una postal que todos disfrutamos 

Si algo tiene la primavera, además de buenas y agradables temperaturas, es la posibilidad de disfrutar de los follajes. Hay personas que son más amantes que otras de las plantas y la naturaleza, pero es indiscutible que todos, de alguna manera u otra apreciamos de su belleza, y las plantas, cuando llega la primavera, comienzan a ponerle color y olor a nuestros días, dejando atrás los tonos pálidos, las copas deshojadas y los espacios verdes raleados.



Los lapachos son algunas de las especies que más color le ponen, sobresalen por encima del resto, y cuando florecen las redes se inundan con sus fotos de apreciación, pero el lapacho blanco, me atrevo a decir que está por encima del rosa o del amarillo, y el lapacho blanco de Chacabuco al 1200 (no es el único de la ciudad pero sí el más conocido) ya nos regala su mejor postal.

El Tabebuia roseo-alba, conocida como ipé blanco o lapacho blanco, es un árbol nativo del Cerrado y Pantanal de Brasil y todo Paraguay. Es una planta usada como planta ornamental, y el de la familia Pomiés, tiene una atípica historia.



“Recorriendo un vivero en Santa Fe, más precisamente en Rincón, estaba este lapacho a la venta, pero nadie lo compraba porque en realidad era un árbol feo” cuenta Wilfredo, más conocido como Pocho sobre el árbol de su casa, y agrega que “como árbol no tenía futuro porque decían que tiene poco tronco, no es un árbol elegante en cuanto a sus dimensiones, pero como queríamos un lapacho blanco porque habíamos visto uno en una oportunidad en Corrientes, en el medio del monte, lo compramos y lo trajimos”.

“Lo cuidamos desde siempre”, enfatiza Pocho, y nos cuenta que “muchos lo quiere hacer reproducir, pero no es fácil porque es un híbrido y no se reproduce con facilidad, pero esperemos que alguien pueda sacar alguna planta porque es un árbol muy difícil de conseguir”.