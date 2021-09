A 10 días de las PASO Martino calentó las elecciones

Si bien ya algunas municiones se habían cruzado, el tema estaba tibio, más tirando a frio. Algunas idas y venidas, pero siempre dentro de lo que hace a las campañas, pero en esta ocasión y a 10 días de las elecciones, Edgardo Martino calentó la interna, apuntando directamente contra la lista de Hacemos San Cristóbal que encabeza Marcelo Andreychuk.

“Estamos muy entusiasmados, muy contentos, en contacto permanente con los vecinos y trabajando para acercar un mensaje realista, comprometido con la realidad”, comenzó expresando Martino ante la pregunta simple de cómo estaba viendo la campaña en la recta final de la misma, pero luego arremetió con todo. “Sorprendido por las falsas promesas de las otras listas, la verdad que llama mucho la atención, sobre todo la lista que encabeza Andreychuk, que prometa trabajo, que prometa cuestiones que tienen más que ver con el engaño que con la realidad que nos toca vivir a los ciudadanos”, subrayó Martino.

Haciendo referencia a lo que había declarado Sasia y Andreychuk con la posibilidad de instalar un puerto seco, con los 6 nuevos ingresos que tendría el ferro en septiembre y con un proyecto de una cooperativa de herramientas, Martino entendió que “si quisiesen generar eso puestos de trabajo no hay ningún impedimento para que ya lo puedan hacer. Escuchamos que dicen que van a hacer cooperativas de herramientas y la verdad que siento mucho enojo y disgusto porque la realidad, como decía Perón, la realidad es la única verdad, como están los galpones y los ferrocarriles, por más que pretendan que repunte y que es un deseo de todos, indica que después de 70 años de gestiones peronistas prometan una cooperativa de herramientas me parece que es muy pobre y muy poco profesional para una ciudadanía que ha transitado, desde el cierre del ferrocarril a nuestros días una recuperación, hoy nuevamente estamos en un gobierno de 50%; 50% de inflación, 50% de desocupación, con índices de pobreza elevadísimos, con jubilados que ganan dos pesos, ganan 50 paquetes de yerba por mes, ellos deberían hacerse cargo del desastre que están generando en nuestro país”.

“Por el orgullo que tengo por nuestra ciudad salgo a decir y desnudar estas falacias de la realidad del país. Estuvimos en el cierre de la Expo ganadera en nuestra ciudad, el martes vuelven a las exportaciones de carne y al representante del gobierno que participó no se le cayó una lágrima ni siquiera de vergüenza, dio un mensaje totalmente fuera de la realidad. Tienen un relato tan hipócrita para con los sancristobalenses, nadie se hace cargo de los errores de la provincia y del país, y la única verdad es que el ferrocarril dejó más de 1000 puestos de trabajo afuera, dejó una ciudad abandonada, y gracias al esfuerzo de todos, no solamente de ellos, lo estamos sacando adelante”, disparó el pre candidato.

Luego de “atender” al PJ, Martino fue más allá. “Hay complicidad en el silencio de los gremios. Existe un 50% de inflación y ninguno habla o hace algo al respecto, son simples espectadores de la realidad. Sabemos que no son temas puntualmente para debatir en un concejo, pero como argentino y ciudadano estoy indignado, por eso vamos en defensa de la política, muchas veces los político por tratar de proponer algo dicen cuestiones que son engaños, y si uno después de 20 años se vuelve a comprometer para estar dentro de la actividad política local es para decir la verdad, no es venir y salir a hacer falsas promesas o proyectos, tenemos la realidad como bandera, y entre todos la vamos a cambiar por el bien de nuestros vecinos”.