La UNL y Over innovan en veterinaria y acceden a nuevos mercados

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la empresa santafesina Laboratorios Over SRL han construido un vínculo basado en la articulación de sus capacidades científicas, tecnológicas y productivas. Producto de ello, recientemente han presentado en el mercado veterinario internacional una nueva línea de productos. En este marco un grupo de autoridades de la UNL visitaron la empresa. La comitiva de la UNL fue recibida por Héctor Esborraz, fundador y CEO de Over; Diego Esborraz, director comercial; Milena Aguirre, responsable de calidad y otros integrantes de la empresa y estuvo conformada por el rector de la Universidad, Enrique Mammarella; la decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), Adriana Ortolani; el secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica, Javier Lottersberger; y el director CETRI Litoral, Christian Nemichenitzer; entre otros.

Innovar en la medicina veterinaria

Over es una industria especializada en la elaboración, comercialización y distribución de productos de alta calidad para uso en medicina veterinaria. La empresa santafesina tiene más de 40 años desarrollando fármacos para la prevención y tratamiento de enfermedades en grandes animales. En el año 2018, el CETRI Litoral formuló conjuntamente con la FBCB un proyecto de financiamiento de la Agencia Santafesina de Ciencia Tecnología e Innovación (Asactei), que vinculaba a la UNL y Laboratorios Over SRL.

Un equipo de investigación perteneciente al Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL (FBCB) junto a la empresa, trabajaron para el desarrollo y validación de calidad de dos innovadores productos: un antibiótico destinado a la producción porcina y bovina del sector lechero para el tratamiento de distintas afecciones; y, por otra parte, un anti parasitario de larga acción, basado en doramectina; un principio activo de acción endectocida (parasitosis externas e internas) para bovinos.

“Nuestro antiparasitario es un producto altamente innovador porque tiene la particularidad de ser el único con esa concentración fabricado en el país y tiene un poder residual absoluto de 30 días contra la garrapata común del ganado bovino, un ectoparásito de mucha importancia en la zona norte del país”, explicó Esborraz.

Marbomax y Dovertec Dorado se denominan comercialmente los dos productos que la empresa Over está insertando en nuevos mercados externos. “Este último, ha obtenido la aprobación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad (Senasa), hace apenas dos meses y la semana pasada elaboramos el primer lote”, destacó. “Exportamos nuestras marcas aproximadamente a 50 países, no solo de Latinoamérica, sino a destinos muy remotos como Medio Oriente, África, el Sudeste asiático. Ahora tenemos muchas expectativas de poder exportar estos productos recientemente aprobados, a países con problemáticas similares a las nuestras como por ejemplo, Brasil, Ecuador y Uruguay”, subrayó el director de la empresa.

Articulando capacidades públicas y privadas

La construcción de lazos con el sector productivo regional está en el ADN de la UNL. Cada capítulo que la Universidad escribe en este sentido, pone de manifiesto que la innovación no es un proceso posible de realizar en soledad, sino que se construye sumando recursos, capacidades, conocimiento e infraestructura. Y este ha sido el propósito de articulación entre la UNL y Over, que se reafirma desde el año 2018, con cada oportunidad y cada interés que convoca a la empresa y a la universidad a trabajar en nuevos proyectos conjuntos. “En la Universidad, y en particular en la Facultad, tenemos una larguísima tradición de vinculación con las empresas. Consideramos que es una de las tantas acciones para involucrarse con el medio en el que se desarrolla la institución. Para ello, es importante tener capacidad de escucha para detectar las demandas y tratar de encontrar puntos de encuentro; hasta ahora todos esos encuentros han sido muy productivos. Para la Facultad son instancias y espacios de formación para estudiantes de grado y de posgrado y para el desarrollo de la investigación es importante esa sinergia”, destacó Ortolani, decana de FBCB. Y explicó “el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos tiene una capacidad analítica instalada, lo cual permite a la empresa validar todos los procesos, como por ejemplo cuánto dura en un tejido un determinado un producto, que luego será comercializado. Asimismo, tenemos capacidad instalada en otros grupos de investigación de la Facultad, con respecto a la producción de los biológicos, vacunas, kits de diagnósticos, para enfermedades relacionadas a grandes animales; que hemos puesto a disposición de la empresa y de la región”.

En coincidencia con esta apreciación Lottersberger afirmó la importancia desde la Vinculación de visitar las empresas, con las cuales se crean vínculos y se pueden ver concretados con éxito los resultados de ello. “Es una enorme satisfacción que desarrollos hechos en forma conjunta, estén hoy en el mercado siendo presentados. Se trata de productos nuevos, innovadores, que son resultado del trabajo conjunto. Entre la UNL y Over existe una gran capacidad de cooperación, y este hecho, amplía los vínculos y proyecciones a futuro”. Con distintas palabras pero el mismo sentir, Esborraz puso en valor el diálogo, en el sentido amplio del término, que encuentra a ambas instituciones: “Estamos muy contentos por esta visita y por supuesto, es un nuevo punto de partida. Hemos trabajado muy bien con la UNL; tenemos una relación muy fluida; somos Padrinos de la UNL y estamos muy contentos de hacer proyectos en conjunto, articulando capacidades del sector público y el sector privado”.

Para más información sobre esta y otras actividades de vinculación entre la Universidad y las empresas, ingresar en www.unl.edu.ar/vinculacion