Campaña solidaria "Un Juguete para el Hospital de Niños de Santa Fe"

"Una Campaña Solidaria para el Hospital de Niños de Santa Fe, hace ya 2 ó 3 años que queríamos hacerla y no podíamos y este año lo podremos hacer posible. Tienen que ser en lo posible juguetes nuevos, que no tengan partes pequeñas y no pueden ser pelotas, tampoco peluches, tienen que ser de madera o de plástico, por cuestiones de seguridad para los niños", explicó Viviana.



"Es una manera de ayudar a los niños, que muchos de ellos no la están pasando bien, y recibir un regalo de parte de la gente para ellos será una caricia al alma porque podremos sacarles una sonrisa. La gente tiene tiempo hasta fines de noviembre, pueden contactarnos o alcanzarnos a nuestra casa. Es una forma de ayudarlos en este tiempo de pandemia", agregó Cecilia. "Yo tengo mucho que agradecer al Hospital de Niños de Santa Fe, estuve internada allí cuando era chica y se de lo que se trata", expresó fuera de micrófono Viviana y remarcó: "muchos de los niños tienen enfermedades crónicas y es una manera de poder sacarles una sonrisa".

Fuente: TV coop