Inclusión real: Eduardo consiguió trabajo en la YPF

Hace varios meses, y como contó a este medio la Licenciada Carina Dutto, el Gobierno de la Ciudad de Ceres viene realizando un minucioso trabajo en inclusión social, articulando con instituciones educativas de Ceres y de Sunchales, con el fin de lograr la inserción laboral de jóvenes con discapacidad física o intelectual, que hayan egresado de escuelas secundarias.



Para Dutto «esto es fundamental porque esos jóvenes egresan, y después no encuentran espacios para desarrollarse. Al no encontrar ese lugar, involucionan, terminan encerrándose en su casa, y se frustran».

Por este motivo, e insistiendo que lo de inclusión social no sea solo un slogan, es que, desde varias áreas de la secretaria de desarrollo social, y por impulso de la Intendente Alejandra Dupouy, se está buscando la adhesión del empresariado local para que estos jovenes, tras capacitarse puedan realizar sus pasantías en las mismas.

Desde el Gobierno, agradecieron «Agradecemos a YPF Centro- Más Sinergia S.A, por ser la primera empresa del sector privado en sumarse al proyecto de pasantías pre-laborales, incorporando a Eduardo Kern en la realización de diferentes tareas» dijo.