Michlig: “Hay un claro resurgimiento de la UCR a partir del triunfo en las últimas elecciones con nuevas figuras y mucha juventud”

“Por eso queremos hacer los mejores aportes, pero no pensando solamente en un proyecto propio, sino en gobernar bien para la gente y para eso nos estamos preparando, desde la idea de un Frente más amplio que le ponga límites al a la hegemonía gubernamental de Cristina Fernández de Kirchner junto a los gobernadores que son sus socios, como el de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti.

Durante el cónclave llevado a cabo en un camping costero del departamento La Capital se destacó la presencia -además de Michlig y Pullaro- de los dirigentes locales Carolina Piedrabuena, Virginia Coudannes, Checho Basile, Laura Spina, Sergio Duarte, sumado candidatos y legisladores y militantes de todo el departamento.

“Convidada de piedra”

“Luego de las PASO quedó perfectamente en claro que la vicepresidenta junto a la Cámpora son los que ejercen el poder real en la República Argentina, nada que no hayamos advertido antes desde nuestro espacio partidario. Está situación quedó totalmente en evidencia a partir de cómo se conformó el nuevo gabinete nacional, en donde se prioriza AMBA en detrimento de las provincias, el federalismo y el desarrollo productivo de todo el país”.

“A todo esto, nuestra provincia sigue siendo una convidada de piedra en las grandes decisiones nacionales, pero además se sigue consintiendo todo lo actuado por el kirchnerismo. Por ejemplo, los santafesinos teníamos dos ministros, una era María Eugenia Bielsa que la renunciaron y el otro Agustín Rossi que lo renunciaron y ¿por quién fueron reemplazados? por barones del conurbano”.

Pensar en la Argentina del futuro

“Las nuevos anuncios del gobierno nacional, son más de lo mismos, políticas prebendarias en vista de captar votos, dándole la espalda al interior productivo evitando que podamos comercializar las carnes que producimos en el exterior, o avanzar sobre una nueva ley de biodiesel para que no se siga beneficiando a la industria petrolera en perjuicio de los santafesinos, o que no nos paguen la deuda de más de 150 mil millones de pesos, o en cuanto al nuevo marco de la hidrovía y así como tantas otras cuestiones”.

“Por eso desde la UCR nos interesa contraponer un proyecto alternativo, que permita buscar los equilibrios, pero por sobre todo defender a los argentinos que quieran producir y trabajar. Para eso nos estamos preparando en el radicalismo, no solamente para ganar elecciones sino para que cuando nos toque gobernar hacerlo de la mejor manera, en beneficio del conjunto de los ciudadanos del país y de la provincia.

Frente de Frentes

“Como lo venimos proponiendo hace casi 2 años desde este sector mayoritario del radicalismo provincial, como lo conversamos en más de una oportunidad con Miguel Lifschitz, nosotros queremos avanzar en la construcción de un frente amplio, un frente potente, un frente de frentes, en donde todos concluyamos hacia el objetivo de un proyecto distinto al gobierno actual, para pensar la argentina y la provincia del futuro”.

“Necesitamos avanzar en grandes reformas estructurales, muchas en consonancia con los nuevos escenarios luego de la pandemia, los cuales requieren de los consensos necesarios para gobernar y llevarlos a cabo. Para eso estamos trabajando junto a grandes dirigentes con una mirada socialdemócrata como son Martín Lousteau, Facundo Manes, todos nosotros desde NEO como lo viene sosteniendo Maxi Pullaro; como el propio Horacio Rodríguez Larreta o gobernadores como Gustavo Valdés -entre otros- incluso con una aliada histórica del frente progresista como es Margarita Stolbizer”.

“Estar unidos para mejorar este presente”

“En la provincia de Santa Fe también quedó demostrado que cuando nos hemos dividido nos ha ido mal. Obtuvimos 1 millón de votos en el 2019 -entre las 2 fórmulas opositoras principales que encabezaba Antonio Bonfatti y José Corral- y el peronismo con un poco más de 700 mil votos nos ganó la elección. Por eso tenemos que aprender de esas situaciones porque tenemos la obligación de mejorar esta decadencia institucional, económica, social y en seguridad”.

“Ahora, luego de las PASO en donde los sectores de la UCR nos hemos unidos en JxC hemos sacado una diferencia de 10 puntos al justicialismo (40 a 30 % de los votos válidos, siendo que nuestra fuerza interna contribuyó con más de 200 mil votos). Pero también hay que tener en cuenta que el Frente Amplio obtuvo 10 puntos y no tenemos dudas que con esta fuerza compartimos muchas cosas en común, principalmente a la hora de gestionar, lo que fue totalmente palpable cuando gobernamos la provincia desde el FPCyS, por mi parte no tengo dudas que la sociedad nos demanda estar unidos para mejorar este presente y en vista a ese objetivo seguiremos hablando con todos”.

“Seguiremos trabajando todos unidos desde JxC y fortaleciendo estos ámbitos de debates regionales, para recabar la opinión y miradas de cada lugar, para que todos en este camino puedan participar con voz y votos para la construcción de la Provincia y el País que queremos” finalizó el Pte. Del Bloque de Senadores radicales Felipe Michlig.