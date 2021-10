Culminó el Torneo Interfacultades de la UNL

Alrededor de 600 estudiantes participaron de la instancia final que se jugó en el Predio UNL-ATE. Bajo los protocolos de bioseguridad de la UNL, se realizaron las competencias en cinco disciplinas: fútbol 11 masculino; hockey 5 femenino; voley (masculino y femenino); handbol mixto y deportes electrónicos (League of Legends), la novedad de esta edición.

Finalizó el Torneo Interfacultades 2021 organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) --a través del área de Deportes que depende de la Secretaría de Bienestar, Salud y Calidad de Vida-- y la Federación Universitaria del Litoral (FUL). Alrededor de 600 estudiantes de diferentes unidades académicas participaron de la instancia final que se desarrolló del 22 al 30 de septiembre.

ras casi dos años de inactividad debido a la situación sanitaria, el retorno del Torneo se vivió en el Predio UNL-ATE con mucho ánimo de parte de organizadores y estudiantes quienes volvieron a encontrarse a través del deporte, uno de los objetivos de este torneo que, más allá de la competencia, fomenta la integración, recreación y la práctica deportiva.

En comparación con años anteriores, fue un evento reducido debido al contexto atravesado por la situación de pandemia de coronavirus y, teniendo en cuenta la presencialidad cuidada, bajo los protocolos de bioseguridad de la UNL. Por esto, se realizaron las competencias de cinco disciplinas: fútbol 11 masculino; hockey 5 femenino; voley (masculino y femenino); handbol mixto y deportes electrónicos (League of Legends).

Éste último fue la novedad del Torneo este año, los esports están en auge y sumar la disciplina al evento universitario fue un nuevo atractivo para los estudiantes que --en esta ocasión-- jugaron al “League of Legends”, un juego de estrategia y acción altamente competitivo y con un estilo de juego rápido que se disputa bajo la modalidad de 5 vs. 5, de manera online, desarrollado por la empresa Riot Games.



Resultados

A continuación, los resultados por disciplina:

Fútbol 11 masculino: 1° Facultad de Ciencias Económicas / 2° Ciencias Veterinarias / Ingeniería Química

Hockey 5 femenino: 1° Facultad de Cinencias Jurídicas y Sociales / 2° Ciencias Económicas

Handbol mixto: 1° Facultad de Ingeniería Química / 2° Arquitectura, Diseño y Urbanismo / 3° Ciencias Agrarias

Voley: Damas 1° Facultad de Ciencias Veterinarias / 2° Ingeniería Química / 3° Ciencias Jurídicas y Sociales

Caballeros 1° Ciencias Veterinarias / 2° Ciencias Jurídicas y Sociales / 3° Ciencias Médicas

Deportes electrónicos (League of Legends): 1° Facultad de Ciencias Económicas / 2° Humanidades y Ciencias