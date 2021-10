Sartín participó de una reunión con los candidatos de 4 departamentos

El actual concejal y candidato a ser reelecto en su banca de Juntos por el Cambio se refirió a temas que le preocupan de la ciudad: Producción y residuos.

Días pasados estuvo reunidos con referentes y candidatos. “Nos reunimos para afianzar aún más este espacio y de cara al 14 de noviembre. Estuvimos con representantes importantes como Mario Barletta, Carolina Losada, Dionisio Scarpin y otros candidatos locales. Un encuentro extraordinario. Generalmente nos conocemos todos en el departamento, y los representantes de Castellanos y Las Colonias, que vienen del PRO y de la UCR. Sirvió para conocernos un poco más y afianzar este gran frente de Juntos por el Cambio” comentó Sartín.

En el encuentro se delinearon las metas de trabajo, sin olvidar que cada representante es el gran conocedor de su lugar y el que debe transmitir las inquietudes y necesidades.

“Se delinean las metas, el proyecto de trabajo que tiene que ver con cada localidad, hay que adaptarse a la idiosincrasia de cada lugar y esos solo lo conocemos los dirigentes locales y somos los encargados de trasladarlo a los referentes nacionales. Una reunión muy amena, estuve en Avellaneda la semana pasada conociendo el área industrial, la incubadora de empresas, el proyecto de reciclado de residuos sólidos y urbanos, convenios con Italia, Dionisio es un funcionario que se mueve mucho con una gestión muy importante en el norte” indicó Sartín.

"Sostengo y voy a seguir sosteniendo que vamos a salir de la mano del trabajo no hay otra alternativa, desde el lugar de cada uno: prestadores de servicios, fabricantes, educadores, fuerzas de seguridad. No hay otra alternativa. La maquinita no da más, creo que tiene borrado los números ya. Estamos enviando a imprimir dinero al exterior porque no llegamos con el tiempo. Imagínate lo que sería que toda la gente que está aportando deje de aportar en un país que no cuenta con un proyecto de desarrollo económico". D. Sartín

En las ultimas, se difundió la noticia que Bonaccina estará al frente de la producción de la ciudad de San Cristóbal. Al respecto Sartín recordó “Presenté un proyecto hace 15 días donde sugiero formar un proyecto de ordenanza para armar la Comisión para el Fomento y Desarrollo Productivo de la ciudad, que abarca a todos los microemprendimientos. Este proyecto involucra la Secretaria de Hacienda, de la Producción de la Municipalidad. Se habló de crear una Coordinación de Desarrollo Productivo de la Municipalidad a los cual me parece bien, es un reclamo que vengo haciendo desde hace tres años en todos los presupuestos, donde en el último presupuesto para desarrollo productivo se colocó un monto que no sé si es irrisorio o lo hicieron para no perder la partida, lo cierto es que son $7.500 para Desarrollo Productivo de un presupuesto de 400 millones de pesos. Lo más irrisorio que de esos $7.500 se gastó cero pesos en desarrollo y promoción industrial. Me parece bien que empiecen a escuchar a los demás como lo hicieron con la Coordinación de Salud y Medio Ambiente. Creo que tenemos que trabajar juntos. ¿Recién ahora nos dimos cuenta que tenemos que dedicarle a la producción tiempo, presupuesto, desarrollo, políticas públicas, recién ahora nos dimos cuenta? Están diciendo que creamos un barrio nuevo, el barrio nuevo ya existía, tiene vecinos de más de 40 años, recién ahora se dieron cuenta que el barrio existía que no tenía calle que no tenía luz. El 18 de diciembre de 2017 fue el primer proyecto que como concejal presente para lograr mejoras en este barrio a lo que me respondieron: no se puede porque esta fuera del ejido urbano. ¿Vieron que se puede? Era solo ponerlo en agenda y hacerlo.

Me pone contento la creación de una secretaria o coordinación de desarrollo producto, me pone contento si eso estará bien usado y desarrollado, sino no sirve para nada, sirve solo para ubicar a una persona en un lugar” comentó Sartín.

Actualmente el concejal Sartín tiene presentado u n proyecto sobre los residuos. “Ahora presente un proyecto sobre reciclado que está en comisión con más de 60 artículos. Se basa desde la concientización en la casa de cada vecino, la separación domiciliaria, como llevar a cabo el análisis de la basura que estamos generando los sancristobalenses. Para hacer un proyecto tenemos que saber, cuanta, y que calidad de basura estamos desechando los sancrstobalenses.El viernes pasado estuve en San Guillermo, donde Romina inauguró la planta de reciclado. Muy digno de ver y fácil de copiar. Una planta de reciclado donde la erogación de dinero para un municipio como San Cristóbal no es gran cosa y si estaríamos recuperando y dando mano de obra con condiciones laborales dignas. Aquí en san Cristóbal hay 16 personas en condiciones infrahumanas. Separando residuos que hoy llegan en las mismas bolsas con todo el peligro que ello implica” concluyó.