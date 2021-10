Perotti recorrió las localidades de San Guillermo, Suardi, Hersilia, Villa Trinidad y Ceres

El gobernador Omar Perotti estuvo este viernes en San Guillermo, Suardi, Villa Trinidad y Hersilia, en el departamento San Cristóbal, donde se firmaron convenios del Programa Caminos de la Ruralidad, entregó ambulancias y visitó distintas instituciones locales.En primer lugar, el mandatario en San Cristóbal rubricó un convenio de Caminos de la Ruralidad por $46.376.220, en la escuela Rural N° 878 Comandante Manuel Rojas, de Campo Mottura.

Perotti dijo que ya se firmaron convenios por Caminos de la Ruralidad “con productores de 12 departamentos y está la firme decisión de seguir creciendo con los caminos”. Remarcó que “nuestros productores se destacan por sus niveles de actividad, sus rindes, su capacidad organizativa en sus tambos, en sus producciones agrícolas y en la mejora de la genética. Queremos que sean parte de lo que estamos convencidos: Santa Fe va a ser la provincia con la mayor red de caminos rurales mejorados de todo el país”, destacó.

El gobernador sostuvo que esa “decisión no es aislada, sino que tiene que ver con equilibrar poblacionalmente a esta provincia, de generar arraigo”, y más adelante puntualizó: “Si no mejoramos los caminos, nuestros productores y particularmente nuestros productores lácteos están en una desventaja importante. Nuestra lechería compite en el mundo y con orgullo como santafesinos, tenemos siempre la expresión de que somos los primeros productores, exportadores y cada uno sabe hacer lo mejor, pero en la infraestructura de acceso a sus campos, allí tenemos que hacer una diferencia enorme”.

A continuación, Perotti planteó que “necesitamos buena infraestructura de vinculación de nuestros campos; no es fácil que la gente quiera estar en lugares donde no tengan la tranquilidad de que sus hijos puedan ir a la escuela y, si hay una emergencia, puedan salir por alguna situación de salud”.

Partida de 1.100 millones de pesos

Seguidamente, el titular de la Casa Gris afirmó que “la partida hoy es de 1.100 millones destinados a los caminos de la ruralidad, y al presupuesto año tras año lo queremos sostener para que más productores vayan generando la mayor red de caminos mejorados”.

Un viejo anhelo para la producción

Al hablar a los presentes, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, subrayó que “este proyecto es un viejo anhelo que tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros, de sus familias, de haber vivido padres, abuelos en esta zona de producción láctea, ganadera, apícola, como es el desarrollo importante de colmenas aquí en la zona, el corazón de la cuenca lechera, y todo lo que tiene que ver con el arraigo, con la ruralidad, con las necesidades imperiosas en la educación, en la salud, y en la producción”.

A su turno, la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas de la provincia, Luisina Giovannini, dijo que “esto no puede ser posible si no es por el resultado de un gran equipo de trabajo” y agradeció al gobernador “por estas decisiones que no solo permiten el arraigo y mejorar la calidad de vida de toda nuestra gente y nuestra comunidad, sino que también piensa en el desarrollo, en nuestra matriz productiva, en una zona tan importante como es el departamento San Cristóbal pero sobre todo aquí, en San Guillermo con la explotación tambera”.

En tanto, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Oscar Ceschi, remarcó el “trabajo conjunto con la participación del ministerio, ya que se va haciendo un relevamiento para ir identificando las trazas donde hay más productores y también con la coincidencia de que en todos los convenios que fuimos firmando hay una escuela”. Asimismo, aseguró que “personal de Vialidad Provincial los va a acompañar en el asesoramiento y en todo lo que podamos aportar”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Caminos Rurales de San Guillermo, Hernán Boscarol, expresó su emoción debido a “que esto siempre se trató de lograr y trabajando con la provincia en estos proyectos de la ruralidad y quedamos muy agradecidos con esta trama que vendrá, que ya empezamos y se podrá seguir haciendo el esfuerzo para que todo salga bien”.

Nueva ambulancia de alta complejidad

La actividad oficial del gobernador en San Guillermo incluyó también una visita al Centro de Atención Primaria de la Salud, en Centenario y 20 de junio, en el barrio Pueblo Viejo, donde la comitiva fue recibida por el director del efector, Pedro Giménez.

Luego, se trasladaron al Samco de la localidad para entregar una ambulancia de alta complejidad. “Lo que hoy estamos haciendo es entregar una de las primeras 60 ambulancias de alta complejidad compradas, después se ampliaron a 72 y ya generamos una nueva instancia de compra”, explicó el gobernador en la ocasión, para agregar que “esta ambulancia tiene todo lo de una Terapia Intensiva, en este caso móvil, ojalá se use lo menos posible, pero la comunidad tiene que saber que está a disposición en la emergencia y ya con la tranquilidad de los máximos cuidados cuando se traslada a una persona”.

Acompañaron al gobernador, además, el senador nacional Roberto Mirabella; la intendenta local, Romina López la directora de la escuela Rural N° 878, Emilce Abdula; el director provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti; el presidente del Concejo Municipal, Gustavo Bañasco; el presidente comunal de Monte Oscuridad, Daniel Boscarol; el presidente del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario, Leonardo Blengini, así como representantes de entidades intermedias, cooperativas, clubes, docentes, alumnos, productores y familias, entre otros.

Una obra del gobierno en cada pueblo y ciudad

A continuación, el gobernador se trasladó a Suardi para recorrer el barrio San Miguel, donde entregó pelotas a los niños y niñas que asisten a la escuela de fútbol del club barrial.

Estaban presentes, además de Mirabella y Giovannini, los subsecretarios de Comunas, Carlos Kaufmann; y de Riesgo de Trabajo, Julián Alloatti, entre otros.

En Suardi, Perotti remarcó que “tenemos en marcha en la provincia el mayor programa de descentralización en nuestros pueblos y ciudades. Comenzamos a desplegar programas y hoy podemos decir que en cada pueblo y ciudad de la provincia hay como mínimo una obra del gobierno provincial. Esto no se daba hace muchísimos años y lo hacemos en el pleno conocimiento de fortalecer la estructura local porque creemos en el desarrollo de una provincia fortalecida con el crecimiento de sus pueblos y ciudades”, completó.

Así, el gobernador sostuvo que “tenemos el convencimiento de que se pueden hacer viviendas; se puede ampliar el acceso al agua potable; tener un esquema más ambicioso de cloacas; podemos transformar calles de ripio en pavimentadas con recursos provinciales y nacionales”.

Por último, afirmó que “tenemos un eje central que es la producción y el trabajo, acompañar a los que invierten y producen; a aquellos que tienen proyectos y vocación para generar empleo y dar oportunidades. Eso vemos aquí en la industria y en el potencial agropecuario”, insistió.

En Villa Trinidad

El periplo del gobernador, continuó en Villa Trinidad donde la comitiva oficial fue recibida por el presidente comunal, José Luis Sánchez, quien le dio la bienvenida e inspeccionaron la obra de pavimento urbano, en el marco del Plan Incluir, que se lleva a cabo en el pueblo con una inversión provincial de $11.366.409,60.

Allí, Perotti en declaraciones periodísticas manifestó que “aprovechamos a caminar sobre obras que viene desarrollando José Luis al frente de la comuna con algunos de los programas, como podrán ver ustedes, con el Programa Incluir que estamos fortaleciendo el trabajo que hacen cada uno de nuestros municipios y comunas, y siempre es oportuno para ponernos al día de cómo está la zona, la comuna que se la ve pujante, activa, creciente, y que su zona industrial se va ampliando”.

El mandatario santafesino dijo en cuanto a obras que “todo lo que podamos sumar lo vamos a hacer porque la parte de la provincia que tiene desarrollo, empuje propio, su nivel de producción y de industrialización, talento, fortalecen su gente, y eso merece que demos señales, que nos importa cómo produce, trabaja, los esfuerzos que hace como comunidad, acompañándolos trayendo recursos, obras a la provincia para que podamos también derivar muchas de ellas a las acciones locales”.

En cuanto al sector productivo, el gobernador hizo hincapié en el trabajo de la provincia “con el Ministerio de la Producción a puertas abiertas” y agregó que “muchas de las acciones que estamos generando es que un sector con mucho más para dar, tiene para nosotros una consideración estratégica como lo es avanzar en la posibilidad de ampliar nuestro stock ganadero, en trabajar allí en el programa Carnes 2030, ya no solo bovina sino toda: aviar, porcina, caprina y ovina que tenemos niveles de producción creciente en muchos lugares de la provincia”.

Actividad económica en recuperación

En la sede del Club Atlético Ceres Unión, el gobernador Omar Perotti encabezó el acto de firma de convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Ceres, a través del cual el gobierno santafesino invierte $1.400.000 para la reparación de 40 luminarias del sistema de iluminación ubicado en la travesía urbana de la ruta provincial 17.

Además, se entregó un aporte económico al Club Atlético Ceres Unión para la remodelación del escenario exterior por un monto de $3.754.080; otro de $150.000 para la Comuna de La Rubia; y un aporte de $300.000 al Club de Planeadores de Ceres.

En su intervención, el gobernador Perotti expresó: “Salir, recorrer el club y verlo así, sin dudas que tonifica, entusiasma, y esto que uno viene viendo en toda la provincia empieza a moverse y a verse en cada una de las ciudades. Lo que nosotros hemos podido ver en todos estos meses anteriores a que tengamos esta posibilidad de encuentros con mayor masividad, es que la actividad económica viene muy bien, viene creciendo, viene recuperando. Santa Fe tiene los mejores indicadores en actividad económica, en recuperación de puestos de trabajo, y eso es un aliciente importante para todos porque vamos teniendo que recuperar situaciones difíciles previas a la pandemia, durante la pandemia, y de aquí en adelante. Y eso se hace con entusiasmo, con motivación, con esperanza, y se hace sobre bases sólidas de una estructura productiva santafesina que está en pie y que tiene la vocación de crecer, fortaleciendo inversiones en el territorio y oportunidades de trabajo, y queremos aprovecharlas plenamente, por eso hay obra pública en toda la provincia”.

Y puntualizó que “en este departamento en particular, fuertes inversiones en rutas trasversales, una vieja expectativa del lugar, en mantener y mejorar rutas; vamos a seguir haciendo viviendas, es uno de los déficits, me lo decía la intendenta recién, y lo tenemos en la provincia: cien mil familias tenemos inscriptas para acceder a una vivienda. Y lo hacemos con el impuso de la obra pública en cada uno de los lugares. Aquí tenemos 20 en construcción con un grado de avance muy importante y esperemos poder sumar algunas más porque genera ocupación, genera más mano de obra, y es lo que queremos”.

Además, destacó que “una sociedad se estructura con instituciones, con el trabajo de dirigentes como los que hoy nos acompañaron a recorrer. Tengo una alta consideración con los dirigentes de las instituciones porque son los que le quitan tiempo a su familia, a sus amigos, al ocio, para dedicar su tiempo a otros, para que cada uno de estos chicos pueda tener un lugar en condiciones donde venir y estar, y particularmente los clubes. Nosotros queremos seguir acompañando de esta manera a los clubes, son de las instituciones que la pasaron mal, son las instituciones que se vaciaron de la noche a la mañana, son las que tuvieron en sí mismo la contradicción de que fuimos todos educados en que el deporte era salud y no podíamos hacer deporte frente a lo que teníamos”.

En el acto estuvieron presentes la intendenta de la ciudad de Ceres, Alejandra Dupouy; el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella; la secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, Luisina Giovannini, el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann; el presidente del Concejo Deliberante de Ceres, Pablo Fiore; y el presidente del Club Atlético Ceres Unión, Diego Poeta; entre otras autoridades, representantes de instituciones y vecinos.