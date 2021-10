Accidentes del fin de semana largo

Un accidente ocurrió sobre Ruta 39, aproximadamente a dos kilómetros hacia el cardinal Oeste donde un camión marca Mercedes Benz conducido por un hombre colisionó contra un equino que se encontraba sobre la cinta asfáltica pero logra dominar el vehículo y estacionarlo sobre la banquina y no requiriendo asistencia médica ya que no habría resultado lesionado. A los pocos metros, dentro de un zanjón se observa al animal tratándose efectivamente de un caballo de gran porte el cual presentaba lesiones visibles. No se pudo localizar algún posible propietario del equino. Interiorizada la fiscal en turno solicita la colaboración de personal de la Guardia Rural a los fines identificar el dueño del animal

En la ciudad de San Cristóbal sobre Av. Trabajadores Ferroviarios al 1200 un automóvil marca BMW guiado por un hombre mayor de edad quien sin intervención de terceros pierde en control del rodado subiendo al cantero central donde colisiona con macetas y faro de luz. El conductor no necesito de asistencia medica.-

En Almirante Brown y Dorrego una motocicleta marca Yamaha modelo YBR conducida por una ciudadana mayor de edad, sin intervención de terceros pierde el control del rodado precipitándose al suelo. La ambulancia del SAME traslado a la femenina hasta el Samco Local donde fue examinada por facultativo en turno

San Cristóbal: En Bv. 25 de Mayo y Sarmiento una motocicleta marca Honda CG Titan guiada por un hombre mayor de edad, sin intervención de terceros pierde en control del rodado precipitándose al suelo. El accidentado es trasladado hasta el Samco local por servicio de ambulancia SAME donde fue examinado.