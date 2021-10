Radicales dicen que Perotti hace un manejo discrecional de fondos

El interbloque radical analizó junto al representante del Foro el presupuesto 2022 que ingresó el Ejecutivo, Fondo para Obras Menores y Plan Incluir entre los temas que se trataron. “El modo discrecional en que el gobierno de Omar Perotti distribuye los fondos a las localidades de la Provincia castiga a los santafesinos y asfixia a las gestiones que no son de su partido”, expresaron.

Durante el 2020 y el 2021, la distribución de los fondos se manejó de una manera bastante discrecional. Las Municipalidades y Comunas gobernadas por el radicalismo u otras fuerzas no peronistas, recibieron tarde y mal el dinero que les correspondía de acuerdo a la Ley que se voto en la Legislatura provincial. “Perotti reclamó la Ley de Emergencia y en 2020 se la votamos a pesar de que teníamos nuestras reservas; 3 mil millones de pesos para aplicar a la emergencia del COVID y más de 60 mil para manejarse en la gestión.

Comunas radicales debieron pagar con los escasos fondos que maneja una localidad chica, el mantenimiento de ambulancias, patrulleros y combustible. Todos ítems que le corresponde a la provincia”, manifestaron.

“Perotti usa a su conveniencia un dinero que por Ley corresponde distribuir de manera equitativa; lo usa para castigar a quienes no obedecen sus órdenes. Se maneja de manera autoritaria y en definitiva sin escuchar la voz de los santafesinos y santafesinas; porque los intendentes y presidentes comunales, están donde están porque el pueblo los votó”, puntualizaron.