No hay negociación y AMSAFE ratificó el paro de 48 hs.

El gobierno de Santa Fe, mediante la ministra de Educación, Adriana Cantero, realizó este lunes el último intento por modificar la voluntad de los docentes y los conovocó a dejar sin efecto la medida de fuerza para recuperar la negociación.



Sin embargo, desde Amsafe, rechazaron la posibilidad y ratificaron el paro previsto para el miércoles 20 y jueves 21. A su vez, para este miércoles a las 10 está prevista una masiva concentración de docentes frente al Ministerio de Educación.



"No podemos levantar la medida si no hay una nueva propuesta. Ratificamos el paro, no tenemos otro mandato", explicó Adriana Monteverde, secretaria adjunta de Amsafe. En el mismo sentido, agregó: "no hay propuesta, tampoco acercamiento ni se abrió el diálogo, por eso se realiza el paro", completó.