Michlig dijo no estar conforme con la exposición de Corach

Luego de la interpelación al Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, por la distribución de los fondos del Plan Incluir, el Senador del departamento San Cristóbal, dijo tener un sabor agridulce porque lo que escuchamos es un relato que no se condice con la realidad

“En lo personal, después de está interpelación, me queda un sabor agridulce, manifestó Michlig, porque fue un relato de una especie de un manual de buenos procedimientos pero que no se condice con la realidad del territorio.

Hoy estamos hablando de que sobre 7.138 millones de pesos que nosotros les hemos aprobado del presupuesto del año 2020/21 en el tema del Plan Incluir, solamente han transferido 1.057 millones. Esto demuestra que no se llega al 15% del total de lo que nosotros hemos aprobado en la transferencia, lo cual aparte de las inequidades que hemos contado, muestra una ineficacia manifiesta para ejecutar esas partidas a favor de los municipios y comunas.

Michlig recriminó que “de un total provincial- sólo el 35% de los Gobiernos locales recibieron fondos del Plan Incluir, de los cuales 80% corresponden al partido del Gobernador, en esta misma línea se encuentran programas, como el de Obras Menores, Caminos de la Ruralidad, fondos COVID, entre otros".

“Siguiendo con el Plan Incluir, de las 365 localidades de la provincia 128 recibieron aportes, mientras que 237 ni un peso. De las 100 localidades que gobierna el PJ, 79 recibieron partidas; mientras que de 265 localidades de la oposición solo 49 recibieron algunas partidas. Dicho de otro modo, los gobiernos locales del PJ recibieron en el curso del presente año $ 670 por habitantes, mientras que los de la oposición $ 170”.

“En nuestro departamento el 100% de las localidades gobernadas por el oficialismo provincial recibieron aportes del Plan Incluir. Mientras que solo el 7% de las localidades gobernadas por la oposición provincial recibieron aportes del plan Incluir. Esto representa en las localidades oficialistas: $2.765 por habitante; y en las localidades de la oposición: $108 por habitante”, graficó Michlig, para demostrar la desigual distribución.