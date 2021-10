Sartín y Romina López junto a Larreta, en un encuentro de "Juntos Por El Cambio" 

La Intendente compartió la jornada con el Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta y con los candidatos Martín Loustau, Carolina Losada, Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro, entre otras figuras en un encuentro del que participaron los máximos referentes de Juntos por el Cambio a nivel provincial con figuras nacionales de cara a las próximas elecciones.

Horacio Rodríguez Larreta: "Hay que pensar en cosas diferentes si queremos cambiar el rumbo"

El jefe de gobierno porteño está convencido de la necesidad de conformar una amplia coalición para gobernar desde 2023. Resalta la importancia de la elección del 14 de noviembre y en especial del distrito Santa Fe, que pone en juego las bancas del Senado y nueve en Diputados. Remarca diferencias con el kirchnerismo en temas como cepo a las exportaciones; no dictado de clases y control de precios.

"Lo mejor es la diversidad" señaló Rodríguez Larreta y dio ejemplos del armado de Juntos por el Cambio y elogió haber sumado, por ejemplo, a Carolina Losada. Horacio Rodríguez Larreta pasó por Santa Fe y Rosario en respaldo a los candidatos a senadores y diputados de Juntos por el Cambio como lo viene haciendo en las diferentes provincias argentinas. Este fin de semana hizo un raid por nuestra provincia, por Córdoba y por Entre Ríos, buscando votos para que la coalición equilibre el Congreso y trabajando en un proyecto presidencial 2023 que no disimula. Valora la competencia en las Paso, habló de la necesidad de conformar una coalición muy fuerte para trazar líneas para 20 o 30 años como método para revertir la decadencia argentina. Aspectos de una conversación con El Litoral.

- ¿Qué Argentina está viendo para el futuro y qué plantea?

- A la Argentina del futuro la tenemos que construir con un acuerdo, con una coalición amplia. Nos tenemos que poner de acuerdo la mayoría de los argentinos - mayoría no son todos porque la unanimidad es imposible- en un proyecto de país, en una visión que podamos sostener 20 o 30 años. Es lo que han hecho todos los países del mundo que han salido adelante. No puede ser que cambia el presidente y empezamos de vuelta. Son todos fundadores que llegan y consideran que el que hizo el anterior no sirve para nada. No va, no va a andar. Es imposible si no construimos uno sobre el otro. Tenemos que consensuar un modelo de país, definir un proyecto productivo y sostenerlo en el tiempo, pero para eso se necesita un consenso amplio desde el principio.

- Habla del 70%, deja afuera un 30% que parece ser la base dura de Cristina Fernández de Kirchner

- No me imagino que nos podamos poner de acuerdo con alguien que dice, por ejemplo, que hay que prohibir la exportación de carne para bajar el precio. Creo exactamente lo contrario, deberíamos estar exportando más carne para generar más laburo, por ejemplo en Santa Fe. No puedo acordar con alguien que dice que hay que estatizar la hidrovía, yo creo que hay que hacerla más eficiente para que los productos salgan a los puertos de una manera más barata; no coincido con alguien que cree que la inflación la vamos a bajar controlando los precios compulsivamente. ¿Cuántas veces lo probamos en los últimos cincuenta años? Nunca funcionó, ni una sola vez. Con gente que cree que no hay que apoyar a una provincia como Río Negro cuando tiene un problema de seguridad gravísimo. ¿Para qué están las fuerzas federales?. Gente que cree que en Venezuela o en Cuba no hay violación de los derechos humanos. Yo no me pondría de acuerdo. Dije un 70% para señalar que no es con el 50% más uno, tampoco tiene que ser el 100. Digamos 70% donde podamos ponernos de acuerdo en qué país queremos, un país más federal. Este gobierno más los 12 años anteriores del kirchnerismo, han transformado a la Argentina en un país más unitario que nunca, con la concentración de recursos que maneja el gobierno nacional.

- Producto en parte de las retenciones

- Con retenciones e Impuesto al Cheque que no se coparticipan, generó un poder enorme en el gobierno nacional que ellos lo han usado y consolidado políticamente. Hay que revertir eso y volver a lo que dice la Constitución, somos un país federal. Un país donde se premie la inversión, se promueva la inversión, la promoción de empleo. Hoy no se consigue laburo, nadie toma un empleado, ni la gran empresa ni el kiosco de la esquina, ninguno...

- Cuando habló de cambiar las normas laborales en la Argentina, tuvo una respuesta peronista clásica que alimentó la discusión.

- Creo que tenemos que modernizar, claramente. Dije que tenemos que estudiar un modelo que ya existe en la Argentina y que es el del gremio de la construcción, donde en vez de tener que pagar todo junto al despido, vas construyendo un seguro con el cual el trabajador está igual o más resguardado, porque la plata de su indemnización está en una cuenta que nadie le puede tocar. Para el trabajador es más seguro, para la empresa es más predecible y ya funciona en la Argentina. Obviamente en la campaña, con mala leche, dicen cualquier cosa, pero hay que pensar cosas diferentes. Si hacemos lo mismo, lo más probable es que el resultado sea el mismo.

- ¿Considera a estas elecciones la base para construir esa propuesta?

- Consenso como el que propongo hay que construirlo desde el liderazgo del gobierno. Apuntamos y tenemos un proyecto para ganar la elección presidencial del 2023, con un candidato que va a surgir de la elección de la gente, en las Paso, como surgieron los candidatos de Juntos para el Cambio en 17 provincias. Las Paso funcionaron muy bien, con mucho respeto, con mucha responsabilidad. La noche de la elección o al día siguiente en todas las provincias estaban los candidatos de todas las listas juntos, mostrándose, con las fotos como símbolo y trabajando juntos. En las Paso elige la gente. Voy a trabajar para que de cara al 2023, para la definición de quién va ser el candidato a presidente, a gobernadores, diputados, senadores, todos, tienen que surgir de las Paso. Ahora, ganando la elección tenemos que hacer una convocatoria más amplia. Con lo que alcanza para ganar la elección -50 más uno- no te alcanza para gobernar. Con eso no podes impulsar las transformaciones que la Argentina necesita. Para poder darle continuidad en el tiempo a la transformación necesitas un apoyo más amplio.

Noticia de: El Litoral