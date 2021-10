La UNL inauguró la nueva Plaza Principal de Ingreso al Campus FAVE

La Universidad Nacional del Litoral inauguró la nueva Plaza Principal de Ingreso al Campus FAVE en Esperanza, predio en el que están emplazadas las facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias. Fue con un acto que, enmarcado en el 102° aniversario de la UNL, se concretó el viernes 22 en Av. Kreder 2805 y fue encabezado por el rector Enrique Mammarella; el decano de FCA-UNL, Norberto Gariglio; el decano de FCV-UNL, Hugo Ortega; y el director de Obras y Servicios de la UNL, Marcelo Saba.

Cabe señalar que la Plaza contiene una superficie de 970m2, tuvo una inversión de $12.262.437,34 y se convierte en un espacio público urbano que permite en este caso mejorar el ingreso principal, además de completar las infraestructuras para que se realicen diversas actividades, no solo de circulación sino de esparcimiento.

Cabe señalar que la actividad contó con la presencia de integrantes de la comunidad de ambas facultades, representantes de instituciones del medio regional y de autoridades locales, regionales, provinciales, universitarias, como la intendenta Ana María Meiners; los ex decanos de FCV, José Luis Peralta y Eduardo Baroni; y el senador por el Departamento Las Colonias, Rubén Pirola.

En el cierre del acto, dirigidos por José Rudolf, el Coro FAVE interpretó el himno de la Universidad Nacional del Litoral y, luego, el público disfrutó de música y danza de la mano de Celia Marengo -estudiante de FCV- y Heraldo Corso.

Futuro y consenso

“Estamos dando un paso más en la concreción del desarrollo del masterplan de la Universidad Nacional del Litoral en materia de infraestructura física”, remarcó el rector Mammarella y completó: “Con esta obra estamos jerarquizando el ingreso al Campus FAVE, ordenamos la entrada, ofrecemos mayor seguridad y, además, integramos el espacio público urbano con el predio universitario invitando a que vecinas y vecinos de Esperanza se apropien del lugar, lo hagan suyo y lo disfruten. Esto lo venimos trabajando en cada campus universitario de la UNL. Queremos que la ciudadanía pueda vivirlos de diferentes maneras y, además, que esta plaza se transforme en un espacio para el arte y la cultura de Esperanza”. En esta línea, concluyó: “Continuamos trabajando entre todas y todos para seguir mejorando todo el Campus. Próximamente, podremos habilitar el Aulario que lleva más de 10 años de desarrollo y cuya última etapa ha sido recientemente adjudicada con una inversión que supera los $ 100 millones. El objetivo es continuar creciendo en función del plan estratégico que, en base al consenso, marca el camino futuro que debemos transitar para atender las necesidades del lugar”.



Orgullo y satisfacción

Por su parte, Norberto Gariglio destacó que “es una obra muy hermosa que nos llena de orgullo y satisfacción. Embellece al Campus FAVE en su ingreso y en su fachada sobre la ruta. Lo integra definitivamente a la ciudad e invita a todas las personas a disfrutar de esta plaza de manera plena”. Así, el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias sostuvo: “Lo inauguramos en el mes aniversario de la UNL y, además, en el 60 aniversario de las facultades. Es necesario agradecer a la UNL por apostar por Esperanza, por su pueblo y por estas dos facultades. El crecimiento de los últimos 20 años es algo que merece ser destacado”.



De puertas abiertas

“Estamos muy satisfechos por el trabajo realizado que nos permite inaugurar esta Plaza de ingreso al Campus FAVE que, además, se da en el contexto del 102° aniversario de la UNL”, aseguró el decano Hugo Ortega y luego completó: “Más allá de la obra en sí, ésta es una muestra más de la voluntad constante que tenemos en cuanto a la integración de la Universidad con la sociedad, con el medio. Abrazamos a Esperanza, ofrecemos un nuevo espacio público para que la ciudadanía se lo apropie abriendo las puertas de la Universidad a la ciudad”. Finalmente, indicó que “este nuevo espacio facilita tanto el ingreso como la permanencia en el Campus FAVE. A su vez, jerarquiza la fachada del edificio y, sobre todo, va a permitir que vecinos y vecinas se acerquen aún más a la Universidad sintiéndola suya, como efectivamente lo es”.



Recuerdo a Occhi

El encuentro fue propicio para recordar la figura de Humberto Luis José Occhi, quien falleció el viernes 20 de agosto a los 64 años siendo decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Mammarella subrayó su “impulso constante para trabajar por la FCV, por el Campus FAVE, por la UNL. Siempre en equipo, siempre entre todas y todos, empujando nuevos proyectos. Esta obra tiene que ver con él. Resta mucho por hacer, continuaremos en este camino”. En línea con esto, Gariglio sostuvo que “este encuentro no es completamente feliz. Hoy no estamos todas las personas que deberíamos estar. Debería estar Humberto compartiendo este estrado y dirigiéndose a ustedes”. Luego, Ortega remarcó: “Humberto trabajó siempre con el objetivo de integrar miradas, esfuerzos, proyectos, instituciones y personas para potenciar las iniciativas, para que todos y todas se sientan parte de algo grande. Simbólicamente, hoy lo recordamos abriendo una nueva puerta a nuestras facultades como él siempre lo hizo para todas y todos. La comunidad de FCV, de la UNL y del pueblo de Esperanza estaremos eternamente agradecidos a todo lo que hizo y representa Humberto Occhi”.



La Universidad del futuro

Las presidentas de los centros de estudiantes de ambas facultades también ofrecieron sus miradas en la inauguración. Camila Cardozo, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, valoró: “Celebramos este momento de logro colectivo para nuestra comunidad universitaria que, además, se da en el marco del 102° aniversario de la querida y respetada Universidad Nacional del Litoral”. Luego, Beatriz Ceballos de la Facultad de Ciencias Agrarias, remarcó: “Estas acciones nos impulsan a redoblar el compromiso de ser protagonistas proactivos en la Universidad que viene. Con el mayor sentido de compromiso, debemos poner nuestros conocimientos al servicio de la sociedad. El futuro se construye entre todos y todas, apuntando a alcanzar nuestro máximo potencial”.



Espacio público urbano

“La Plaza de ingreso al Campus FAVE contiene una superficie de 970m2 y demandó una inversión de $12.262.437,34. Se convierte en un espacio público urbano que permite mejorar el ingreso principal al Campus además de completar las infraestructuras para que se realicen diversas actividades, no solo de circulación sino también de esparcimiento”, explicó el director de Obras y Servicios Centralizados de la UNL, Marcelo Saba, para luego completar: “Su implementación permite una reorganización urbana del predio que prioriza y ordena la circulación peatonal sobre la vehicular, diferenciando así el ingreso vehicular sobre calle Hohenfels, que permite por un lado alejar el mismo de la Ruta 70, evitando posibles accidentes y priorizando el acceso peatonal sobre la arteria que se encuentra comunicada con el sistema urbano peatonal y de bicisendas”. En esta línea, Saba indicó que “como premisas del proyecto, se respetó por completo la arboleda existente, no invadiendo al mismo y respetando la atmosfera vigente con colores monocromáticos en los materiales y líneas simples en el diseño de los elementos. Además, el espacio contempla equipamiento señalético, arbolados, iluminación y cierres perimetrales. Esta obra jerarquiza y poner en valor el edificio principal, hito fundamental del paisaje esperancino, así como también potencia su memoria histórica”. Finalmente, Saba reflexionó: “La Plaza originalmente es un espacio de congregación, lugar de encuentro ciudadano, un ámbito de la democracia, invitamos a todos y cada uno de los que formamos parte de esta comunidad universitaria a encontrarnos, pensarnos y recrearnos, para comprometernos aún más con los nuevos y permanentes desafíos de la Universidad del futuro”.