Castraciones de animales con fecha confirmada

Narices Frías-ASPA confirmaron que se llevaran a cabo las castraciones tanto para perros como gatos, machos y hembras, y el cupo es para 70 animales, con un costo de $1.000 cada uno que debe abonar la persona encargada del animal.

Desde hace mucho tiempo estas dos organizaciones, hoy unidas, promueven este tipo de actividades y tratan de concientizar a la población a que se sumen a esta causa por el bien de los animales que son los que terminan sufriendo las consecuencias.

El tener una mascota es una gran responsabilidad que pocos aceptan y la hacen de manera consciente. El tener camadas de animales no deseados muchas veces termina en abandonos callejeros y en ventas ilegales. Actualmente se pueden ver todos los días perros abandonados, cada vez son más, por eso la castración es muy importante.

Todavía no está confirmado el lugar donde se van a realizar pero entre hoy y mañana se avisará a todos los que se inscribieron hasta el momento. Es fundamental que se completen los 70 cupos porque sino los Médicos Veterinarios no pueden ir San Cristóbal y hasta el próximo mes no se pueden programar nuevamente las castraciones.

“Es importante porque hay muchos perritos abandonados, el refugio ya no da más, hay como 200 animales ahora, 80 animales más entre cachorros y perros adultos. No hay plata que alcance para el alimento, para los elementos de limpieza, la veterinaria, es tremendo, abandonan todos los días animales. La gente no toma conciencia, los dejan o se pierden y no los buscan. Muchas cosas se solucionarían con las castraciones de animales”, explicó Lidia Piriz, colaboradora de las instituciones.

Estas castraciones son un llamado a la conciencia de cada uno de los vecinos, el refugio está completo y todos los días aparecen perros abandonados que necesitan ser rescatados y los que viven en la calle también necesitan ser castrados.

“Además de las mascotas hay gente que lleva animales del barrio, de esos animalitos hay 20 para castrar entre los que lleva la gente y el refugio. Para las castraciones siempre tenemos la colaboración de la municipalidad y del senador”.

Por otro lado, el refugio necesita recaudar fondos para todos los gastos mensuales y para eso van a realizar un Bingo el día domingo 7 de noviembre a partir de las 18:30 horas en un salón ubicado en calle San Lorenzo 1754 y las anticipadas ya están a la venta con un valor de $100. Otra forma de colaborar es visitando el refugio, hablando con el grupo de trabajo y sumándose con una cuota societaria mensual.

“Estamos trabajando en el bingo, vamos hacer tipo tarde-noche, las anticipadas están a las venta a $100 y menores de 12 años $50 pesos, quien quiera colaborar lo puede hacer, si hay algún comercio que quiera colaborar se aceptan regalos y quien nos quiera dar la publicidad también”, indicó Lidia en representación del grupo de trabajo.