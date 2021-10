Libro y memoria

A “sala llena” se expuso anoche en la Feria del Libro “Gente del Agua”, de Reconquista, el libro “Historias y recuerdos de una Madre de Plaza de Mayo”, de Celina “Queca Kofman”. La tarea estuvo a cargo de su hijo, Lic. Hugo Kofman, con una breve introducción del Profesor Hugo Nalli. Presentación organizada por Norte Amplio DDHH. Kofman es uno de los referentes del Foro por la Justicia y contra la Impunidad de Santa Fe, mientras que el libro fue editado por el gremio ATE-Sta Fe.

Estuvieron acompañando, entre otros, el intendente municipal Amadeo Vallejos; la Secretaria de Cultura Cecilia Ghío y el ex intendente Hugo Morzán. Además de referentes de distintas organizaciones, estudiantes, público en general, etc

No faltó al comienzo del acto, traer al lugar los nombres de Santiago Maldonado y Rosalía Jara, la piba del monte desaparecida hace meses. El artista Miguel Ahumada realizó un trabajo a pedido de los organizadores que le fue obsequiado al disertante.

Se vendieron numerosos ejemplares y lo recaudado está destinado a la lucha por la libertad de Milagro Sala.