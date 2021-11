A una semana de las elecciones generales, hay grandes expectativas por lo que sucederá el domingo y el concejal de la ciudad de San Cristóbal Diego Sartín busca renovar su banca. Con su equipo de trabajo de Juntos por el Cambio recibieron al diputado nacional Federico Angelini, quien le brindó todo su respaldo para este 14 de noviembre, destacó el trabajo de Sartín en estos cuatro años de gestión y aseguró que todo el equipo apoya a la candidata a senadora nacional Carolina Losada.

“Estamos trabajando y apoyando a nuestros candidatos a concejales, es muy importante que Juntos por el Cambio en San Cristóbal pueda renovar su banca por eso vinimos apoyar a Diego Sartín el candidato a concejal de Juntos por el Cambio y el también trabaja muy fuertemente para que Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Mario Barletta asuman sus roles en el Congreso Nacional”.

En cuanto al rol del concejal Diego Sartín en San Cristóbal y del trabajó que llevó adelante como integrante del concejo municipal, Angelini lo halagó y les aconsejó a los vecinos de la ciudad que este 14 de noviembre apuesten a él.

“Si hay algo que me da tranquilidad cuando uno viene apoyar a un candidato como Diego Sartín es que Diego no es de esos concejales que aparecen una semana antes de las elecciones, él como concejal trabajó los cuatro años siempre estando cerca del vecino, controlando al intendente, apoyando las cosas que hace el intendente cuando están bien, cuando creemos que son cosas positivas para los vecinos y poniéndole límites cuando son cosas que no le convienen a San Cristóbal, ese es el verdadero rol del concejal, el que está todo el tiempo trabajando y escuchando a los vecinos, por eso le pedimos a todos los vecinos que lo acompañen, que él es el candidato de Juntos por el Cambio”.

Por otro lado, en cuanto a lo que sucedió en las elecciones Primarias cuando Angelini era precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe y fue derrotado por Losada, el actual diputado expresó que “el camino de la vida o de cualquier carrera tiene éxitos y a lo mejor resultados que no son tan positivos, lo que uno tiene que hacer a partir de una derrota es aprender de los errores y seguir trabajando. Yo soy diputado nacional y voy a seguir siéndolo por los próximos dos años, tenemos enormes desafíos de cara al futuro, el país está pasando por una situación muy crítica, se vienen tiempos peores porque no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno nacional frente a lo que yo estoy muy confiado que va a ser una ‘paliza histórica’ que tenga el kirchnerismo en las urnas el 14 de noviembre”, fueron las palabras de Angelini sobre sus predicciones de cara al domingo.