Martino suspendió su cierre de campaña y lo vio optimista para el domingo 

A casi 48hs del cierre de la campaña electoral, uno de los candidatos que casi con seguridad ocupará una banca en el concejo desde el próximo 11 de diciembre será Edgardo Martino, una persona que luego de las PASO se la vio más cercano al vecino y con un discurso más conciliador, y en este tono, el ex intendente y diputado dijo que están “muy confiados, creyendo que nuestra propuesta le ha llegado al vecino, sobre todo apostando a lo que la gente nos está reclamando que es la unidad de la dirigencia, por eso apostamos a mejorar y enriquecer los proyectos más allá de la fuerza política que provenga”.

Martino, cercano al municipio, cree que lo hecho desde el municipio en este último tiempo es el camino a seguir. “Nos embanderamos con la gestión municipal porque creemos que es la que tiene el avance permanente de la ciudad. Como contexto político entendemos que a san Cristóbal se la han brindado obras de infraestructura importantísimas como ha sido más de un 70% de red cloacal, la red de gas, pavimento, iluminación, el ripio donde tenemos una ciudad con un 98% de transitabilidad asegurada y no es menor”.

En materia de proyectos, Edgardo siempre puntualizó uno en particular, y tiene que ver con el desarrollo laboral. “Uno de nuestros proyectos es anexar y agregar la escuela municipal de oficios que es algo que el vecino nos reclama, nos pide más oportunidades para salir de esta dificultad económica y en ese sentido ponemos foco también en la creación de la secretaría de la Producción dentro del municipio. Hay avances con los micro emprendedores que quieren trasladarse al área industrial y poder potenciar su producción y por ende sus ventas”, pero además piensa que lo ambiental también es fundamental en una sociedad que se viene; “Apostar a una ciudad y una región más verde y más sana desde el punto de vista industrial, por eso la creación de la secretaría de medio ambiente”.

“Dentro del desarrollo urbanístico, el anuncio que se hizo hace una semana atrás con la confirmación de la construcción de 54 viviendas sociales, con recursos nacionales, pero por gestiones municipales, y eso nos llena de orgullo”, enfatizó Martino, y en relación a los anuncios que hizo Sasia en el inicio de la semana, Martino dijo que “me parecen anuncios extremadamente importantes para la sociedad sancristobalense, políticamente puede ser inoportunos porque estamos a días de una elección, pero socialmente son muy importantes, y le aclaramos a la sociedad de nuestra ciudad que si estos anuncios se concretan vamos a estar acompañando, dándole una mirada crítica desde lo constructivo, pero acompañando para que todo se pueda dar, como siempre lo hemos hecho”, y consultado si entendió que lo político no pasa únicamente por la pelea, el candidato respondió “que hoy estemos con distintas visiones no significa que no tengamos el mismo deseo de crecimiento para la ciudad de San Cristóbal. La generación de empleos indirectos también puede pasar por nuestras ideas y gestiones, así que si todo se concreta lo vamos a ver con buenos ojos. Algunos anuncios tienen algunos puntos débiles, pero es inevitable no generar expectativa”.