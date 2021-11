"Justicia por Rosana"

la convocatoria se realizó en la esquina de Caseros y Alvear de la ciudad de San Cristóbal, luego se realizó una marcha por varias cuadras del centro junto con carteles exigiendo justicia y posteriormente se escribieron mensajes sobre la calle de frases con el mismo reclamo.

Su familia habló al respecto pese a la tristeza que los atraviesa y dijeron que seguirán realizando marchas durante los próximos días, porque hasta el momento la persona culpable del homicidio de la joven es un adolescente de 14 años que está en libertad.

Néstor Fabián Vázquez, el hermano de Rosana dijo que "queremos justicia aunque sea un menor, queremos que pague porque nos destrozó la vida, ya no tenemos vida, a mi mamá no sabemos cómo sacarla adelante. Queremos es que la familia se vaya del pueblo, que no viva más acá porque son dueños del pueblo, son dueños de la ciudad, hacen y deshacen lo que ellos quieren y nadie les dice nada. Queremos justicia".

Para el viernes a la mañana está prevista una nueva convocatoria frente al Juzgado de San Cristóbal.