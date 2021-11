“Vamos a hacer hasta lo imposible para que se haga justicia”

En la mañana de hoy, Natalia, hermana de Rosana Vázquez, la adolescente de 16 años que fuese asesinada el pasado lunes por la noche, martes por la madrugada, habló públicamente por primera vez. Lo hizo en Canal 4 San Cristóbal, donde en principio anticipó lo que ya se sabía de antemano; “en primer lugar el pibe va a seguir suelto porque es menor de edad, no pudimos hacer nada. Cuando pasó todo esto estuvo detenido 2hs, el había dicho que tenía 16 años, pero después vino la madre con su documento y se confirmó que tiene 14”, relata Natalia, quién además agregó que “estamos todos muy dolidos, la tengo a mi vieja en una cama tirada, sin poder moverse, sin poder ir al baño, que se descompone cada 2 minutos, por eso nosotros queremos justicia, si no es él que sea uno de sus padres quién vaya en cana”, y en relación al resultado a la autopsia, la hermana de Rosana indicó que “los resultados recién llegarían el miércoles, pero todo indicaría que el golpe fue en la sien y que eso le provocó la muerte”.

Por otra parte, Natalia asumió y entendió que la causa no pertenece a la fiscalía de la ciudad de San Cristóbal, sino al Juzgado de Menores. “Mi otra hermana va a ir a hablar con la jueza y vamos a hacer hasta lo imposible para que eso se haga justicia, hasta lo imposible”.

Además, Norma Videla, tía de Rosana, invitó a lo que será la marcha de mañana sábado a las 19hs. “Queremos el apoyo de las mamás y papás los cuales sus hijos salen y no saben si vuelven a casa, que nos apoyen para poder tener justicia por Rosana”.