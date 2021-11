Votó Lewandowski en Rosario: “Nuestras convicciones y nuestra esencia están claras”*

“Nosotros señalamos lo que estábamos haciendo, lo que veníamos trabajando y siempre apuntamos a este día hablando de lo que se estaba dando en materia de recuperación económica, del modelo de producción y de cómo potenciamos a las PyMES y a nuestro campo. Ojalá lo haya percibido la gente”. “Trabajamos para contar lo que hacemos y estamos seguros de ir por el camino correcto”, subrayó.

“Todos los días en mi tarea de legislador provincial recorro escuelas, jardines y clubes y no me da lo mismo que un chico sufra a que no. Cuando tenemos esa esencia y la podemos transmitir la gente se dará cuenta de que la seguridad que hoy no tenemos también tiene que ver con cambiar esas cosas”, agregó. “Desde hace 10 o 12 años cuando hay elecciones el tema de la seguridad es algo que se marca. Pero eso no se puede comprar, se construye día a día y tiene que ver con las fuerzas de seguridad, el trabajo de la Justicia y de la reforma que está trabada en Diputados y permitiría para esta región más juzgados federales”, dijo y remarcó: “Pero si no revertimos la matriz social va a ser muy difícil todo lo otro. Es lo que más nos angustia y para lo que trabajamos día a día”.

“Desde el día que me eligieron tuve la suficiente empatía para representar a los ciudadanos y ciudadanas con responsabilidad. El día en que no tenga esa sensibilidad por un compatriota que está sufriendo vuelvo a hacer periodismo. No me interesa hacer más de lo mismo”. “Soy de la zona sur de Rosario, una de las más violentas, mis hijos siguen viviendo aquí y sufro lo que sufren los santafesinos”, contó. “Quienes estamos en un cargo público debemos entender lo que vivimos: desocupación, angustia y desesperanza. Al endeudamiento feroz que sufrimos en el proceso anterior vino la pandemia. Tenemos que tener empatía para revertirlo”, afirmó.