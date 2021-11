El Concejo de San Guillermo queda empardado

"Fue más reñida de lo pensado, lo terminamos sufriendo"

En Concejales, Bálsamo, sumó 2623 sufragios, mientras que Varinia Ortíz, llegó a los 2453 votos. Ante este resultado, Bálsamos que se convertirá, desde el 2022, en el único sobreviviente desde que nació el concejo Municipal en San Guillermo, realizó su análisis. " Es una victoria que nos gratifica mucho, porque hay mucha gente que dependía de nosotros. Se sufrió hasta el final, fue voto a voto y la gente terminó eligiendo lo que quería. Me alegra muchísimo que Mirta Giovannini me pueda acompañar en el concejo", agregó

"Como concejal electa me siento ganadora, porque 2500 personas eligieron a Gustavo Bagnasco y me eligieron como concejal, vamos a trabajar para defender a quienes nos eligieron"

Varinia Ortíz, llegó a los 2453 votos y logró ingresar al concejo municipal a partir del 2022. La arquitecta realizó un resumen de la jornada electoral y los resultados. " Fue una diferencia muy estrecha y nos anima a seguir por este camino. Me parece muy superadora mi elección y el apoyo que tuve de la gente. Estoy agradecida con la gente. Vamos a seguir construyendo, esto no termina, esto comienza hoy", manifestó.

"Voy a escuchar a toda la gente que me necesite"

Mirta Giovannini, regresa al concejo municipal, después de los resultados que arrojaron las elecciones a concejal este domingo. Giovannini, que formó parte del primer grupo de concejales en el año 2017, contó sus sensaciones de regresar. "Voy a ser la voz, de toda la gente. La experiencia en acción social me permitió ver muchas cosas", agregó.

