Emotivo acto de fin de año de Rotary Club

Como cada año, el Club Rotary de la ciudad de San Cristóbal realizó un acto para reconocer a los alumnos que fueron elegidos como “Mejores Compañeros” de las escuelas de la localidad y entregar el premio “SATO” a una persona por su Servicio a Través de la Ocupación.

En esta oportunidad, en el acto desarrollado en el Liceo Municipal Ángela Peralta Pino, el premio fue para Yanina Villanueva. Ese galardón con el que cuenta Rotary Club Internacional es para distinguir a una persona o institución de la ciudad que se haya destacado por su labor solidaria y su entrega desinteresada.

Yanina es Profesora de Discapacidad Intelectual en la Escuela Especial Héctor Corvi y desde hace varios años trabaja ad honorem en diferentes propuestas con un grupo de chicos con discapacidad. Por razones personales ella decidió dedicar su tiempo libre a los chicos que integraban el taller de Refulgente, el Vivero Inclusivo, el Liceo Inclusivo del municipio local y hoy el equipo de fútbol Especiales son las Pizzas, entre varias actividades.

Fue un momento muy emotivo el que se vivió en el acto, a Yanina la sorprendió haber sido elegida para el premio SATO y agradeció a Rotary por el merecido reconocimiento.

“Esto no es mío es de cada uno de mis alumnos porque me ayudan a seguir, a luchar por ellos y por sus sueños, a no bajar los brazos. Yo pasé por muchas cosas tristes y ellos me devolvieron las ganas de vivir. Yo los ayudo para la vida, ellos salvaron la mía. Estoy feliz porque este trabajo de hormiga que se viene haciendo, por fin hizo ruido, se visibilizó, los reconocen y los hacen parte de la sociedad. Hay más sueños por cumplir como una bolsa de trabajo, un espacio para ellos, un hogar donde puedan reunirse, tal vez vivir cuando no estén sus padres o no tengan quien los cuide, no sé si lo voy a ver, pero hay que empezar a marcar el camino”, expresó Yanina a este medio y pensando en seguir por este camino junto a sus alumnos que también estuvieron presentes en el Liceo Municipal.

En este mismo acto de fin de año, los alumnos de 7º grado, 5º año y 6º año de todas las escuelas de San Cristóbal recibieron las medallas de Mejores Compañeros, elegidos por el grupo que integra cada uno y muy orgullosos recibieron ese cálido reconocimiento por parte de los rotarios.

“Los amigos son quienes abrazan un secreto siendo nuestro seguro cómplice, quienes ablandan la angustia, sobre todo, quienes alegran y confortan la vida. Un año más nos sentimos felices de poder reconocer e impulsar como institución los valores de la amistad, solidaridad y entrega de aquellas personas que se destacan por su andar diario”, fueron las palabras de los integrantes del club en la ceremonia.