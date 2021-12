José Linares deja la Presidencia del CoMuDe

Desde el año 2013 cuando comenzamos con la coordinación de deportes impulsamos nuevamente la estructuración del Comude donde hasta la actualidad se renovó dos veces.

Tratamos de impulsar proyectos que abarquen el deporte como factor social, competitivo, escolar y con una mirada de poner a nuestra ciudad de San Cristóbal en el plano deportivo regional y provincial.

Se realizaron:

• 7 Charlas o Jornadas de Valores en el deporte. Programa que tiene como objetivo enseñar la trasmisión de conocimiento y valores deportivos a través de diferentes deportistas o ex deportistas.

• 1 curso de director técnico de futbol

• 2 Cursos de R.C.P.

• Puesta en funcionamiento del Centro de Prevención Cardiovascular

• 1 curso de multiabordaje deportivo dirigido a deportistas, profesores y técnicos.

• 4 colonias de vacaciones municipales.

• 2 Colonias para Adulto Mayor

• 11 Escuelas Deportivas Municipales en el transcurso de este periodo.

• 2 Expo Deportes

• 4 Copas de Futbol Ciudad de San Cristóbal

• 1 Motor Show

• 3 Años consecutivos de Becas Municipales para deportistas de nuestra ciudad según escala de logros deportivos.

• 3 Noches de Reconocimiento deportivo, donde el municipio conjuntamente con el Círculo de periodistas deportivo homenajeaban a los deportistas de la ciudad. Y un reconocimiento deportivo en plena pandemia donde se inauguró el circuito aeróbico de nuestra ciudad.

• 5 programas de verano en mi ciudad, con diferentes actividades al aire libre.

• 4 jornadas de 12 Hs de Nado Solidario

• 3 Veladas Boxísticas

• 7 Maratones San Cristóbal Corre

• 1 Carrera de Rural Bike homenaje a Ángel Negrito Franco. Puntapié inicial para que el grupo Los Levanta Tierra pueda conseguir las demás fechas dentro del calendario provincial de Rural Bike.

• 2 Torneos de Basquet, uno denominado Copa Departamental de Basquet.

• 4 Baby Futbol municipal

• 109 Torneos escolares (locales, departamentales y regionales) dentro del programa Santa FE juega y Olimpiadas Santafesinas, donde el municipio y la coordinación de Deportes tuvo mucha injerencia para que se desarrollen.

• 77 jornadas de Juegos recreativos, denominados Yo Juego en Mi Ciudad, donde incluyen dia del niño, diferentes actividades en plazas o instituciones.

• 1 Jornada del programa Yo Amo a mi Club

Infraestructura: con el apoyo de nación, estado provincial y legisladores como el Senador Felipe Michlig se consiguieron:

4 canchas de bochas sintéticas

1 pista de atletismo

1 playón deportivo

1 circuito aeróbico deportivo

Se está terminado de desarrollar un importante proyecto de un Polo de Desarrollo Deportivo en el cual entre otras cosas, tiene el objetivo de llevar todo lo relacionado al deporte amateur y escolar al sector de pista de atletismo, como así también el CEF N° 39 tenga su lugar propio.

Todo estos números no hubiesen sido posible sin la ayuda del Senador Felipe Michlig, el Ex - Diputado Edgardo Martino y el actual Diputado Marcelo González, que siempre han apoyado el deporte de nuestra ciudad…aun cuando durante la pandemia ningún gobierno provincial o nacional han brindado su apoyo a instituciones deportivas.

Seguramente me olvide de muchas otras cosas que se van realizando en el dia a dia, o en diferentes reuniones…pero quería dejar algo por escrito a modo de síntesis.

Quiero resaltar la confianza que me ha dado el intendente Horacio Rigo y sus Secretarios que han estado en periodos anteriores y los actuales. Empleados municipales y los diferentes capataces, donde muchas veces los he necesitado. El apoyo de German Traversi cuando comencé, de Marcelo González y German Michlig como secretarios de Gobierno.

Además quiero resaltar la función y rol de los profesores de educación física, técnicos y estudiantes…con la gran mayoría hemos trabajado, y le hemos dado una mano para que puedan trabajar en varios eventos o proyectos.

Y el ultimo agradecimiento a quien es mi colega y amiga Daniela Fontanella que me acompaño desde el principio, donde hemos hecho desde trofeos a mano hasta reuniones interminables…y a Walter Paredes que sin duda fue el que se sumó a todos mis sueños y locuras y me acompaño hasta el final.

Agradecer a todos los que han pasado como dirigentes de los clubes en estos 9 años…sin duda ellos siempre han tenido una tarea más difícil que la mía. En donde con cada uno de ellos trate de sembrar la semilla del crecimiento y la unidad, y en donde a veces los sueños no se concretaron, pero siempre nos hemos tratado con el mayor de los respetos.

No me voy del deporte de mi ciudad, me voy de un cargo…estaré apoyando desde otro lugar, como socio, como padre de mis hijos, como comerciante, etc. Sigo pensando que el deporte es una gran herramienta social y cultural para educar…y si le sumamos la política, sin dudas se pueden hacer muchas cosas lindas y que sean buenas y útiles para nuestra ciudad. El deporte no debe ser pensado como un gasto, y si así lo piensan los que guían nuestro estado provincial o nacional estamos errados. Muchos se llenan la boca hablando pero al menos 3 años perdidos en materia de deporte provincial, sin rumbo y dejando clubes y deportistas totalmente a la deriva.

Muchas gracias por tu tiempo…hasta cualquier momento de encuentro dentro de nuestra comunidad deportiva.