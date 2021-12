Preocupación en el Radicalismo Santafesino por presuntos  hechos de espionaje ilegal que están siendo investigados.  

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Fe y los bloques de diputados y senadores provinciales expresan expresan su profunda preocupación ante la situación que se genera en torno a la investigación que se lleva adelante sobre una red de obtención ilegal de información sobre distintas personas, que habría funcionado con recursos del Ministerio de Seguridad de nuestra provincia". Lo que se investiga -según las informaciones que se dieron a conocer- constituye un hecho gravísimo e inédito que merece nuestro repudio: estos hechos de espionaje ilegal nos retrotraen a las más oscuras épocas de dictadura militar y resulta inadmisible que se den en democracia. El Gobierno provincial no puede permanecer en silencio, sin ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía. Es necesario el esclarecimiento urgente de lo ocurrido y las condenas penales que pudieran resultar. Para ello, sostenemos la necesidad de que no haya ningún tipo de injerencia o presión sobre el trabajo de los fiscales y de la Justicia provincial. También, expuestos en foro judicial, será preciso determinar las responsabilidades políticas de estos sucesos y quienes ordenaron, ejecutaron o toleraron la realización de estas tareas ilegales en el seno del Poder Ejecutivo deberán hacerse cargo de lo propio. Y para evitar que estos tristes acontecimientos se repitan en el futuro, solicitamos al Sr. Gobernador remitir al Poder Legislativo un mensaje con una normativa para el control de los gastos reservados, ley que fuera vetada por el actual Gobernador y que de estar en vigencia hubiera dificultado el financiamiento de actividades que no tiene autorizadas el Poder Ejecutivo. Siempre, la democracia y las autoridades que el voto popular elija encontrarán a la UCR dispuesta a una contribución propositiva en el diálogo sobre los asuntos del Estado. Pero sostenemos que ese diálogo no puede prosperar si se mantiene bajo la sombra de estos hechos que avergüenzan a nuestra provincia.